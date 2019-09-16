前MP魔幻力量主唱潘俊佳（嘎嘎），2016年因花邊負面新聞自毀形象，當時所屬的相信音樂予以退團處置，嘎嘎之後淡出螢光幕3年多，日前籌資30萬推出新單曲〈都是我〉，放手一搏重返歌壇。回想當年被退團，他不敢告訴爸媽，隔了一個月才敢回台中老家，爸媽痛罵他「你讓我們蒙羞、丟臉！我們要怎麼出去面對別人」，他也對自己的未來感到絕望。

退團當天嘎嘎走出公司門口，第一時間只敢打給住淡水的叔叔，他在電話裡泣不成聲，叔叔擔心得趕到台北陪他談心一整夜，嘎嘎說：「我一直哭，應該這幾年的眼淚都在那一晚哭完了！」他爸媽是嚴父嚴母，嘎嘎自覺丟臉、不敢面對爸媽，「我記得那時侯快過年了，當時是先打電話問他們可不可以不回家、不想面對親戚」，一個月後才回台中面對家人。

發生一連串負面新聞，爸媽不擔心？嘎嘎忍住淚水，紅著眼眶說：「我們家人相處非常和樂，但爸媽管教我跟弟弟很嚴格，他們不習慣說出內心話，不過我知道他們以我在MP的表現為榮。」嘎嘎的爸爸退休前是《中國時報》的派報員，只要有嘎嘎的新聞，不論正面或負面的報導，爸爸一律剪報留存，MP魔幻力量風光時期的新聞剪報，至今還壓在台中老家客廳裡的桌墊下。

嘎嘎被退團後，常常一整個月沒收入，之前曾到咖啡廳工作，2.6萬月薪大多拿來繳房租，今年初辭去工作，回到演藝圈從事幕後，生活費能省則省，偶爾靠朋友救濟三餐，嘎嘎說：「沒錢也沒辦法，幸好我只有手機的費用要付，很感謝我的室友，有時侯他會幫我頂一下房租，等我有收入才還他。」

歷經不雅影片外流、劈腿、當街擁吻等負面事件，引發全台軒然大波，怎麼還會有勇氣重返演藝圈？嘎嘎說：「我不會放大情緒，儘可能正面思考，覺得自己還能撐到現在，已經很感恩、很幸運，當然我需要時間消化，現在時機到了、覺得可以拚一拚。」他自稱單身2、3年，近期重心放在事業上，身邊有沒有不錯的對象？嘎嘎苦笑直言：「有啊、但誰敢（交往）！」

嘎嘎預計10月推出第二首新歌。（粘耿豪攝）

嘎嘎（前排）與姑姑的女兒（後排左起）、姑姑、爸爸及媽媽開心合照。（嘎嘎提供）

(中時 )