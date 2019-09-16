2020大選煙硝味越來越濃，TVBS《國民大會》為提供觀眾更多精采選戰分析與多元議題角度，將從23日起進行節目內容調整，除更名為《國民大會2020大白話》，並由國際特派員林宏宜、錢怡君攜手主持，用全球視野觀察台灣選戰、將總統大選與國際接軌。節目型態改為LIVE播出，延續下午的政論戰線，讓觀眾掌握第一手資訊、選戰消息不漏接。

《國民大會2020大白話》接續下午3點到6點的《新聞大白話》，將LIVE節目、Call out連線等節目型態，延長至晚間7點。新版節目如同雜誌的型態，將內幕、人物事件的關聯與關係，分析和討論。林宏宜與錢怡君，有多年新聞採訪經驗，也有全球視野和國際觀，對政治的觀察獨具觀點，在訪問當事人和對議題的事件闡述上，具多元經驗。

錢怡君（右）與林宏宜認識非常久。（TVBS提供）

錢怡君表示，雖然與林宏宜認識非常久，彼此知無不言、言無不盡，但「一起在節目上跟大家互動是第一次，過去兩人都在世界上不同角落採訪，沒有在電視上同框過。」兩人堪稱是該台新聞部的「史密斯夫婦」，兩人奔走世界各地、身懷絕技，從北極到非洲、從大海到沙漠，都能見到他們各自奔走過的足跡。

兩人交情好，假日也會相約吃飯，曾被朋友們戲稱，「如果缺錢，去假結婚騙親友的紅包，可能也不會有人懷疑。」林宏宜表示，雖然過去工作上各忙各的，但現在要一起主持節目，默契絕對不是問題。

(中時 )