蚊子不僅僅是一種惱人的害蟲 ，而且相當致命，它們可是的徹頭徹尾的危險疾病載體，包括登革熱、日本腦炎、瘧疾、黃熱病，以及茲卡，都是蚊子所散播。如何殺滅蚊子?最具創新性的想法之一是釋放基因改造雄蚊，這些雄蚊會產生羸弱的後代，科學家認為，只要幾代的時間應該能破壞蚊子種群。然而不幸的是，在巴西的測試似乎已經失敗，突變蚊子的基因，現在與本地蚊群混合，種族在幾代之後又明顯回升。換言之，達爾文是對的，天擇仍然贏得勝利。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，兩年前，茲卡病在中南美洲爆發，要是孕婦遭到帶有茲卡的蚊子所叮咬，會造成胎兒發育不良，導致新生兒小頭症，非常可怕，因此科學家紛紛研究如何對抗可惡的蚊子，其中最被期待的就是基改雄蚊法，科學家製作出一種帶有顯性基因的雄蚊，這種蚊子體內藏著一種基因炸彈，當它們與野生雌性蚊交配時，基因炸彈會在後代引爆，會使後代的生育力下降，少數出生的蚊子也應該太羸弱而無法長期存活。科學家在實驗室裡的研究結果，基因炸彈的破壞威力高達85％，被寄與厚望，已開始在佛羅里達、巴西等地進行區域實驗。

然而最近傳來失敗的消息，耶魯大學的研究人員現在檢查了巴西雅科比納市(Jacobina)周圍的蚊子，此處是該技術在過去幾年最大測試地，他們發現，在放出基改雄蚊的幾個月後，蚊子的數量雖然有過一段時間的下跌，但再一段時間後就反彈回升，而且一些原生蚊子體內，已有基改工程蚊子的基因，換言之，蚊子已經適應了基改炸彈，並且與之共存。

研究員傑佛瑞‧鮑威爾( Jeffrey Powell)說：「理論上，改造基因不會進入普通蚊子的種族，因為它們的後代應該會死亡，但是它就發生了。」

基改蚊子是由一家名為Oxitec的公司開發的，先曾已獲得美國食藥署FDA批准進行這類檢測。在巴西的案例中，每週放出45萬隻改造雄蚊在雅科比納市，釋放了27個月，總數量達到數千萬隻。為了密切關注它們，耶魯大學研究小組在釋放前，徹底的研究了雄蚊的基因組，與野外蚊子的基因型，比對出明顯的基因特徵，然後他們在釋放蚊子後的6、12、27、30個月後，再次捕捉蚊子來研究。

一開始情況順利，在6~12個月後，蚊子的總體數量確實有所下降，但是大約在18個月後，蚊子數量又開始反彈。研究人員表示，雖然理論上，基改蚊子的後代，應該只有3％到4％的數量能產生後代，但他們似乎並不像預期的那樣脆弱，它們能夠成熟，而且具有繁殖能力，因此測試結束時，有明確證據表明來自帶有改造基因的蚊子，已被整合到野生種群中。

更糟糕的是，這場基因實驗可能產生相反的效果，使蚊子更具基因多樣性。現在該地區的蚊子都是混血種，由三種不同來源的蚊子：原始的巴西蚊子，加上來自古巴和墨西哥的蚊子，這是因為當初的基改蚊字就是選用古巴和墨西哥的，這種更廣泛的基因庫，可能使蚊子更有適應能力。

現在科學家向公眾保證，混血蚊子不會造成額外的健康風險，但仍有令人擔憂的問題。尚不清楚這對疾病傳播或其他控制方法，會產生什麼影響。

這個真實故事讓我們想起那部著名的科幻電影「侏羅紀公園」，由傑夫高布倫(Jeff" Goldblum)飾演的搖滾數學家伊恩馬康姆(Ian Malcolm)講的完全正確：「你不可能讓恐龍一直當你的牽線木偶，因為生命永遠會自己找出路。」這就是天擇，這就是演化。

(中時電子報)