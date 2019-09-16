沈玉琳近日參加狼谷競技台《Game什麼東西》，他不負「荒謬大師」名號，演短劇激動嘶吼，還脫稿演出，狂虧主持人阿達分手情事，猛在對方傷口撒鹽，讓阿達投降求饒。沈玉琳在劇中飾演狼谷大學校長，前往阿達和學妹們的宿舍宣傳「非典型模範生選拔賽」，舉凡所有荒謬不合理的特質，都能成為表揚原因，眾人聽完後興趣缺缺，沈玉琳突然高分貝大喊，「獎金30萬。」把站在旁邊的阿達嚇一大跳。

沒想到沈玉琳突然脫稿演出，對阿達說：「你自從分手以後，好像比較玻璃心對不對？」逗得陳瑀希（小茉莉）、樓心潼、小優、何美全笑場，沈玉琳大吼，「有什麼好笑！人家分手多難過，你們還笑得出來，你們沒分過手嗎？」接著細數她們的八卦情史，讓全場招架不住，阿達忙求饒：「你快把一本周刊寫完了。」為鼓勵眾人參加「非典型模範生選拔賽」，沈玉琳努力遊說，再度自加台詞，「阿達，你不是剛分手嗎，30萬你可以去買戀愛了。」

沈玉琳（左）不按牌理出牌，阿達無法招架。（狼谷競技台提供）

阿達這時也接招妙回，「30萬買得到嗎？」沈玉琳答得荒謬，「買得到，包養一個月。」阿達馬上自嘲，「好，那我們就參加這次模範生選拔吧，讓我去買春天。」

(中時 )