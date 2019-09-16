蕭大陸製作的新八點檔《多情城市》劇中演員群王燦、蘇晏霈、許仁杰，日前前往台東池上拍攝開場重頭戲，動員百位臨演，耗資超過7位數字，現場包含空拍機超過6機拍攝，場面浩大。蘇晏霈跟許仁杰獻出搭熱氣球的處女秀，蘇晏霈平常就喜歡戶外活動，聽到可以在戲中搭熱氣球興奮不已，笑說多NG幾次就可以多搭幾遍。

許仁杰（左起）、蘇晏霈、王燦。民視提供

蘇晏霈說，搭上熱氣球飛上天空的時候，俯瞰地面那一刻非常感動，本來以為自己會緊張，沒想到上去發現興奮大於緊張，完全忽視攝影機存在，抓準機會對底下觀眾喊：「要看多情城市喔！」讓旁人直說果然是最佳代言人。許仁杰在《多情城市》擔任熱氣球操作員，在教練考量及熱氣球飛行的重量平衡下，許仁杰後來沒搭熱氣球，許仁杰說看到蘇晏霈在熱氣球上，真的非常心酸，「超想一起翱翔天際的」。

王燦表示，因許久沒出國，這次趁拍攝空檔在度假村的villa休息，也算有出國的感覺，蘇晏霈則打包行李時還將最美的洋裝帶上，把握空檔盡情拍照。許仁杰很感謝劇組安排到台東出外景，而且外景拍攝結束，大家還捨不得回家。

蘇晏霈邊拍戲邊享受，有出國度假FU。民視提供

熱氣球升空前，許仁杰（左）先坐上去過乾癮。民視提供

(中時 )