林凡16日宣布加盟華納音樂，推出相隔5年全新單曲〈如果那天〉，受訪想起去年一月過世的父親，她哽咽落淚地說：「爸爸生病8年了，他一直很努力很努力留在我們身邊。」最難過日後無法再和父親繼續分享自己的成就，「我一直很希望有一天能拿個獎，在台上謝謝爸爸」。

林凡擁有美國波士頓大學大眾傳播碩士高學歷，卻堅持不放棄歌唱事業，「爸爸一開始擔心唱歌收入不穩定，沒辦法成為我的畢生事業，後來（2011年）入圍金曲獎，爸爸很開心，這方面的擔憂就慢慢減少」，還來不及讓爸爸為她更好的表現感到榮耀，爸爸就於去年離世，是林凡最大的遺憾。

林凡與日籍男友交往3年，兩人為工作分隔台灣、香港兩地，她不擔心遠距離戀情：「很謝謝他尊重我想做的，目前這樣的狀況也滿好的。」11月將滿40歲的林凡，透露男友已求婚，但她近日推出單曲、明年也即將發片，婚期最快明年再打算，但今年底前會先「凍卵」。

她當年從歌手轉換身份到電台當DJ，之後到「EZ5」駐唱至今2年，近日推出新歌，她揮別過去給人「苦戀、療傷」的印象，唱出充滿節奏感、輕快的R&B曲風，再戰歌壇！〈如果那天〉20日數位上架。

林凡沈寂5年近日推出新歌。（華納音樂提供）

(中時 )