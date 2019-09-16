資深男團「紅孩兒」成軍30年，將於10月舉辦「Shout Out to The World」音樂會，門票15日一開賣立刻售罄，加上他們即將推出新單曲，可謂雙喜臨門！為了此次演出，團員們各自積極運動、健身，用最短時間找回「青春的肉體」，每個人都瘦10公斤起跳，搞笑說：「我們共瘦下一個張洛君！」

紅孩兒1989年崛起，團員包括張克帆、張洛君、馬國賢、王海輪、韓志杰、湯俊霈，大伙兒私下經常聯絡感情；張克帆2016年舉辦個人音樂會，成員們現身捧場，復出念頭便從當時萌芽，歷經3年時間，在張克帆登高一呼下，四散各處的成員分從海內外響應、合體成真！

團員們為了音樂會全豁出去，從七月開始，每天練舞4小時，加上飲食控制，馬國賢瘦12公斤、張克帆瘦18公斤、湯俊霈瘦9公斤；馬國賢笑說：「克帆打電話虧我，他說『你80幾公斤，想做偶像嗎？呸』！」感謝張克帆的刺激，讓他瘦身成功。紅孩兒三十週年音樂會10月6日在「花漾Hana展演空間」演出。

紅孩兒當年頂著「小虎隊」的師弟光環出道。（歆動音樂提供）

(中時 )