資深男團「紅孩兒」成軍30年,將於10月舉辦「Shout Out to The World」音樂會,門票15日一開賣立刻售罄,加上他們即將推出新單曲,可謂雙喜臨門!為了此次演出,團員們各自積極運動、健身,用最短時間找回「青春的肉體」,每個人都瘦10公斤起跳,搞笑說:「我們共瘦下一個張洛君!」

紅孩兒1989年崛起,團員包括張克帆、張洛君、馬國賢、王海輪、韓志杰、湯俊霈,大伙兒私下經常聯絡感情;張克帆2016年舉辦個人音樂會,成員們現身捧場,復出念頭便從當時萌芽,歷經3年時間,在張克帆登高一呼下,四散各處的成員分從海內外響應、合體成真!

團員們為了音樂會全豁出去,從七月開始,每天練舞4小時,加上飲食控制,馬國賢瘦12公斤、張克帆瘦18公斤、湯俊霈瘦9公斤;馬國賢笑說:「克帆打電話虧我,他說『你80幾公斤,想做偶像嗎?呸』!」感謝張克帆的刺激,讓他瘦身成功。紅孩兒三十週年音樂會10月6日在「花漾Hana展演空間」演出。

紅孩兒當年頂著「小虎隊」的師弟光環出道。(歆動音樂提供)

(中時 )