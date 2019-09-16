吳青峰甫發行新專輯《太空人》，16日宣布出道15年的個人首場演唱會，將於11月23日在高雄巨蛋啟航，演唱會命名為「太空備忘記」，有吳青峰試圖傳達的訊息：「如果有一場演唱會，準備被忘記，防備被忘記，無人可預示的星站記事，修改著過去，修改著未來！」至於何時移師台北小巨蛋舉行？他所屬的環球音樂表示：「目前只有規劃高雄場。」

新專輯歷經17年蟄伏，吳青峰將文字、音樂，化為細膩編排如書籍章節的專輯，並於發行前透過IG分享12首歌背後的故事，此外，吳青峰也發文感謝身邊所有人，真情流露地說：「已經把自己掏到最空最空最空了，但是心騰空才發現有空間裝進更多。」散發他獨樹一格的人生氣息，從專輯串聯到演唱會，處處都有驚喜。

吳青峰表示，這次演唱會將用全新、無重力的創意思維，呈現不同於以往的節目，全心做好準備，希望歌迷屆時放空腦袋，拋開既有印象及所有設想，與他一同遨遊浩瀚星空中；「太空備忘記」演唱會門票25日在拓元售票系統開賣。

(中時 )