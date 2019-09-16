2017年蔡英文總統訪問索羅門，與總理蘇嘉瓦瑞會面，然而此景只能成追憶。(圖/中時)

索羅門群島今日確定與台灣斷交，總統蔡英文晚間親上火線表示，對於索國跟大陸建交一事表達譴責，指大陸打壓台灣人的國際空間，更是對國際秩序的公然挑戰。外交部長吳釗燮說，這是為消滅台灣主權。對此，前民進黨立委林濁水不滿指出，為無關緊要的迷你國斷交，政府這樣恐慌，民眾怎麼辦？

林濁水表示，美日英及佔世界99%人口的國家都斷交了，台灣的主權都沒有被消滅，為什麼小的索國一斷交，台灣主權就要擔心被消滅？如果這樣嚴重，如果再斷一兩個怎麼辦？那恐怕不是太困難的事。為無關緊要的迷你國斷交政府這樣恐慌，民眾怎摸辦？

林濁水再建議，迷你小國外交能維持就維持，但是把小國外交當天大地大的事，年年總統敲鑼打鼓「去拼外交」了，進行了「出口轉內銷」式的迷你國外交就等於建立了天大地大的豐功偉業，一斷交就說成天崩地裂的作法，難道很健康？難道不必調整？

(中時電子報)