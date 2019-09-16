台北市長柯文哲16日晚間接受電視專訪，被問及鴻海創辦人郭台銘會不會去登記，他表示，對外科醫生來講，遇到狀況就處理，不同狀況有不同處理方式，確定了就照SOP走，但郭若不選，柯強調他根本來不及，沒辦法選，將會努力拉高民眾黨立委選舉，讓國會留下一個制衡力量。

面對郭台銘參選動態不明，柯文哲指出，如果明天郭台銘在下午5時去中選會登記，「我們還是會幫他」，連署大概要2000個點，他不太贊成連署要衝100萬、200萬、300萬，人家說利不可出盡，要是他的話就是做到可以就好，一般28萬5000份是需要的，所以做到差不多50萬就卡掉，既省錢、利也不會出盡。

如果郭明天告訴大家不去登記，那方案是什麼？柯文哲說，他就很認真準備民眾黨立委選舉，最後一秒我們也來不及，問題是郭不選要早一點講，若是明天下午4時30分講，他只剩30分鐘要決定副總統人選，還要把資料備好再跑去登記，怎麼來得及。

如果今晚說明天沒有要選了，在一天之內變得出來嗎？柯文哲表示，最後一秒才說不選，太倉促了，若郭台銘真的不選，他根本沒辦法選，也不可能因應柯文哲要報名再多延3天。

柯文哲指出，如果明年這場總統大選只有蔡英文總統、高雄市長韓國瑜，這對台灣來講是一個非常嚴重的事，所以郭不選、自己也沒有跳下來選，就真的要努力拉高民眾黨立委選舉，至少3黨不過半，讓國會留下一個制衡力量。

此外，主持人提到若9月17日郭台銘不選的話，下一個關鍵時間點就是11月22日，還有親民黨和時代力量可推薦總統參選人，但柯文哲說，「你以為選總統大選好像選里長一樣，只要宣布參選，旗子拿出來搖一搖就有票？」拜託，沒那麼容易，明天的事明天再煩惱。

(中時 )