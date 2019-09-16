屈中恆今16日歡度52歲生日，巧合與舞台劇《上帝的兒女》同劇演員王曉書都是9月壽星，劇組安排設計一連串驚喜，他沒想到自己竟被騙倒，原來老婆Vicky帶著女兒靚靚、凝凝到場，女兒還害羞地獻吻，並唱生日快樂歌，還偷偷準備超級大鑽戒跟媽媽搶放閃，甜喊「要當爸爸下輩子的情人」。

屈中恆52歲生日，妻小突擊，Vicky（左起）、屈中恆、王曉書、東明相、張郁婕、國際名導楊世彭。

百老匯、奧斯卡雙得獎劇作《上帝的兒女》由屈中恆、王曉書主演，將於兩人的「生日月」9月21至22日再度加演。果陀劇組安排一連串驚喜，屈中恆的老婆Vicky與女兒靚靚、凝凝現場突擊老公與爸爸的手語練習現場，逼問他「是不是有進步了？」這輩子與上輩子的情人甜蜜盯場，讓屈中恆開心到笑個不停。

屈中恆說，《上帝的兒女》是目前演過最高難度的舞台劇作品，全劇大量的手語技能還要搭配口語，有如現場觀眾的「翻譯男神」，他戰戰兢兢，深怕一刻翻譯錯誤。此戲更是台灣首部大型口語手語並行劇作，除了健聽者，也吸引許多聽障朋友前來欣賞，開拓前所未有的觀眾領域。

屈中恆不想搞砸自己的影帝招牌，也為了向聽障朋友表達友好，日夜背本，接下這部戲的演出，被剝奪夫妻間相處的時間和樂趣。對此，Vicky說：「驚喜慶生會結束，已經安排好親戚幫忙照顧4個女兒，晚上就是我們夫妻獨處晚餐時間。」完全支持丈夫的夢想。

東明相形容王曉書在他心裡有如「劇場張曼玉」，「這次舞台劇對我跟曉書而言都是很大的挑戰，我們看著彼此再進一步的挑戰自己，搭建起聽障者與大眾的橋樑，是非常可貴的演員意義。我多年用心繪製的『老娘』角色，緣起以張曼玉為雛型，送給曉書的心意，也正因為她在我的心目中有如劇場張曼玉」。

《上帝的兒女》自2018年起於北中南巡迴演出，該劇意義非凡，欲傳遞的悲憫胸懷也極廣，同時也是台灣大型舞台劇史上口語、手語並行首例，不但成為一般聽人與聽障朋友之間的橋樑，並獲得許多知名人士：金馬影后桂綸鎂、戲劇大腕郎祖筠的高度讚譽。9月21至22日台北城市舞台加演！詳細資訊與購票請洽「果陀劇場」或兩廳院售票系統。

Vicky（左起）、屈中恆、王曉書、國際名導楊世彭及張郁婕、東明相。

(中時 )