沙烏地阿拉伯石油設施遇襲，衝擊全球巿場，也使美國和伊朗緊張關係隱現的突破口再度籠罩陰霾。有分析表示，若繼續強迫伊朗在投降和對抗之間抉擇，衝突恐難降低。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的兩處石油設施14日遭到無人機攻擊，導致每日停產570萬桶原油，約相當於阿美石油半數產量，影響6%的全球石油供應。

上述攻擊令人想起伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）2018年12月的威脅。他當時表示，「他們無法停止我們的石油出口」、「如果有一天他們想阻止伊朗原油出口，那麼波斯灣也不會有石油出口」。

華府對伊朗進行「最大施壓」，已多次表達要使伊朗石油出口歸零。根據估計，伊朗7月的原油出口已掉到每日10萬桶，約僅政府預算書中預測量的1/10。

伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）民兵聲稱上述攻擊是他們所為，但美方指控伊朗才是幕後黑手，美國總統川普暗示準備採取軍事行動。

鷹派的白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）反對縮減對伊朗制裁，川普上週將他開除，此舉彷彿為美伊外交磋商開啟一扇希望之窗，外界對美伊於聯合國大會期間展開場邊談判增添幾許期盼。

中間派羅哈尼政府一再強調，美國解除制裁是德黑蘭與華府談判的先決條件。法國本月稍早提出建議，在年底前以150億美元貸款額度換取伊朗遵守核子協議，正等待美方點頭，外交突破出現一線曙光。

日益升高的美伊緊張看似出現可能和緩的跡象，卻因沙烏地阿美石油公司設施遇襲而蒙上陰影。儘管美方沒有排除聯大期間進行「川羅會」的可能性，但隨著伊朗今天表明羅哈尼無意會晤川普，這樣的可能似已化為泡影。

半島電視台（Al Jazeera）引述與伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有關的分析家認為，伊斯蘭革命衛隊想排除與美國談判的可能性，不希望這樣的外交進程有進展，不管何時，因為他們擔心這可能使羅哈尼政府承諾中止伊朗的區域參與，「以及在核濃縮和飛彈發展上停下腳步」。

伊朗國內政情壓縮了透過外交途徑處理美伊僵局的空間，但大部分現實主義分析認為，球在美國的手上。

麻省理工學院（MIT）中東現代史學家阿里馬格漢（Pouya Alimagham）說：「開除像波頓那樣的鷹派，這往正確方向跨出一步，但若川普政府有意降低衝突，就必須停止追尋最終會迫使伊朗得在投降和對抗之間抉擇的強硬政策和施壓手法。」

他說：「就一個在當代歷史上曾抵制西方干預的國家而言，不難想像當它處在如此境況下，會往哪一條路前進。」

(中央社)