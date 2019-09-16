明年東京奧運會的男女足球賽將在東北最大的體育場館「宮城體育館」舉行，這個體育館位於宮城縣綜合運動公園內，在2011年311東日本大震災時，雖有部分設施受損，但最大限度地發揮了救災中心的功能。災後重建的體育館明年7月還將見證奧運的歷史性時刻。

位於宮城縣利府町的宮城體育館將於7月22日起舉辦奧運女子足球賽的2場預賽，至8月1日的男子準準決賽為止，預定共舉辦10場的足球比賽。為迎接東京奧運現已著手裝修，田徑場中央將換新草皮，會場上換裝高11.6、寬25.4公尺的大螢幕，也計劃裝修部分廁所，改裝工程預定明年3月之前完工。

宮城體育館2000年4月開幕後，2002年曾舉辦日韓世界杯大賽。體育館是6層樓的鋼筋水泥建築，裡面設有4萬9千多個觀眾席，3分之2的座席有屋頂，還設有身障和聽障者專用席。中間的田徑場設有400公尺長的9條跑道，可適合足球、橄欖球、美式足球等多種競賽活動。

宮城縣體育協會事業企畫部設施管理課長小松史嗣表示，這次宮城縣約花10億日圓裝修體育館，最大的特色是，草皮是用在海嘯災區栽培的「復興草皮」，希望宮城體育館能成為日本東北災後復興的象徵。

宮城體育館明年夏天將舉辦10場東京奧運男女足球賽，現正在趕工換復興草皮、換裝全新的大螢幕。(黃菁菁攝)

小松表示，體育館在311時並沒有太大的受害，但屋頂的37根柱子中有27根發現裂痕，使屋頂比原來低了5公分。鐵捲門、觀眾席也都有損傷，牆壁總共發現全長約36公里的龜裂等，一直等到2011年8月12日救災指揮中心的任務結束才開始大整修。小松還特別感謝311時台灣的救難隊也在此一起協助搜尋失蹤災民。

體育館整修完後立即得到各界的許多支援，2012年8月起便舉辦U-20女子世界杯足球賽、NHK國際花式滑冰比賽等，宮城出生的滑冰選手羽生結絃在此奪得冠軍時，給當地災民帶來很大的鼓舞。還有知名歌唱團體如南方之星、乃木坂48、嵐等也特地到此辦演唱會。

(中時電子報)