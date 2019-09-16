喜樂島聯盟將推呂秀蓮參選2020總統 22:392019/09/16 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 取自呂秀蓮臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 獨派人士為主的喜樂島聯盟明天將召開記者會宣布總統提名人，前副總統呂秀蓮今天證實，她數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。 喜樂島聯盟預計17日上午10點30分在台大校友會館召開記者會，公布聯盟推薦的總統候選人，呂秀蓮今天證實將受推荐，預計在記者會後步行前往中選會登記。 (工商 ) #2020大選 #總統 #呂秀蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 911恐攻18週年 北約總部降半旗悼念 07:202019/09/12 國際 馬韓為何相錯而過？ 鄭世維爆韓國瑜貼心一句話 03:572019/09/12 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ 10:042019/09/12 政治 藍委疑花蓮文旦遭棄置 農委會無作為 13:352019/09/12 政治 陳學聖記者會 控瑞奇科技詐騙中小企業 12:592019/09/14 社會 千字文探究私菸案 呂秀蓮砲轟「國之大恥」 14:422019/09/15 政治 率員工怒開記者會 吳宗憲：一定追究到底 12:292019/09/16 娛樂 吸塵器遭投訴 吳宗憲：嫌貴不要買 13:572019/09/16 娛樂 台索斷交 蔡英文：不會屈服中國的壓力 20:022019/09/16 政治 政治熱門新聞 郭台銘重大聲明：決定不參與2020連署競選總統 - 政治 郭台強：哥哥郭台銘不選了！ - 政治 郭董不選了 柯粉看傻眼「阿北被陰了！」 - 政治 喜樂島聯盟將推呂秀蓮參選2020總統 - 政治 - 工商 郭台銘不選了 韓競辦：郭董與韓市長目標一致 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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