獨派人士為主的喜樂島聯盟明天將召開記者會宣布總統提名人，前副總統呂秀蓮今天證實，她數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

喜樂島聯盟預計17日上午10點30分在台大校友會館召開記者會，公布聯盟推薦的總統候選人，呂秀蓮今天證實將受推荐，預計在記者會後步行前往中選會登記。

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