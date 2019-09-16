上月來台為主演日片《櫻花開了》宣傳的演員南果歩，14日在電節目中談到因前夫渡邊謙的不倫而得憂鬱症的心境，卻是兒子的一句話幫助了她轉念。現在她健康狀況已回復良好。

首次公開患憂鬱症

2016年3月，她被診斷出罹患乳癌初期、接受手術治療。之後渡邊謙就發生不倫戀情。節目主持人問她當時的心境，「你如何能讓自己精神那麼的穩定」，南果歩則坦言「其實一點都不穩定」。她描述當時生活：「剛開始時睡不著、也吃不下，我想與其這樣下去就去讓自己過規律的生活。」

南果歩說：「老實告訴大家，那時我患了憂鬱症，並接受治療 。身在東京實在令我痛苦，於是我才逃到美國去透透氣。」日前她接受本報專訪時，她曾提到自己積極安排時間，赴美進修短期語言課程。她去了舊金山，住在女性友人家中，天天到英語學校上課。

主持人問「那時是什麼力量支持著自己」，南果歩說：「兒子對我說，媽，你就用這段時間去做你自己喜歡的事情，那就對了」，這句話令她恍然大悟，「應該要做的，是單純地、掌握自己的人生」。

南果步（中）接受本報專訪時提及赴美進修經歷。（資料照片）

(中時 )