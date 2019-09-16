台北市長柯文哲16日接受電視節目專訪，他被問到核能議題時表示，核一核二不一定造退場，因為風力發電還要試驗，若一定要退場，風電就一定要上場，所以價格就被拉很高，他強調，電價不漲就是補貼，羊毛出在羊身上，就是債留子孫而已，蔡英文總統任內不會倒，台灣還禁得起借4年，問題是等到連任後，接任的總統真的是會三條線。

主持人與柯文哲談論到火力發電廠問題，面對核能會不會是一個解決方案？柯表示，這個要很嚴束討論，講核能就要講到風電，這次選舉，國民黨要打民進黨就打風電這一條。

柯文哲說，民進黨要去解釋為什麼風電保證價格是5.6元，他認為因為風電還要試驗，核一核二不要說一定要退場，若一定要退場，風電就一定要上場，所以價格就背拉很高，他就很想問蔡總統：「如果妳連任的話，請問第一條，電會變幾塊錢？」

他指出，現階段發電一度，燒天然氣跟燒媒每一度差0.8元，到2025年每一度差1.1元，也就是說電價要漲，不過，蔡政府說電價不漲，不漲的結果就是用補貼方式，這樣就是一直債留子孫而已。

柯文哲指出，蔡總統任內台電不會倒，台灣還禁得起借4年沒問題，可是等蔡總統連任完，接著當的總統真的是三條線。

(中時 )