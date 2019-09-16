沙烏地阿拉伯兩處重要石油設施14日遭到無人機襲擊，並發生火災，直接導致國際油價驚漲10％以上，對此民航局官員今(16)日透露，這類可做攻擊的大型無人機多透過購買零件的方式自行組裝而成，將與經濟部討論，針對關鍵的大型無人機零組件，從進口商到買家全部納管；另將配合亞太各國的共通規範，要求無人機「一升空就自動發射訊號」以利監控，最快3年內成真。

高盛研究預估，至2020年全球無人機商機將逾新台幣3兆元，台灣無人機應用商機有無限想像空間，因應民航法中的遙控無人機專章將於明年3月底生效，國內首場無人機駕照考試將於17日在民航局登場。機體需「實名制」註冊，操作最大起飛重量逾2公斤的個人玩家或商業用途者，均須考照。若未註冊，最高罰15萬元，無照飛行最高罰30萬元，若闖入禁航區，罰單更是30萬元起跳。

鑑於無人機可能成恐攻工具，是否可能在民眾購買時即強制要求實名註冊？民航局說，無人機最大起飛重量要達25公斤以上、甚至上百公斤，才可能有重大殺傷力，這類產品多是透過分別購買零件、自行組裝而成，若是國內製造商，可經由溝通後要求配合。

但對於進口方面，民航局說，目前都是以「低度管理」的「玩具」名義進口，恐成維安漏洞。故初步規劃，擬針對一定大小、重量的無人機及關鍵零件例如馬達，要求進口商取得許可證或將其列入高度管制的名單中，且針對中途經手的每一通路、廠商，甚至到最終的買家，都得通報、造冊列管，以利監控及事後追查，相關執行細節將與經濟部商討。

除了嚴管進口端，民航局說，將導入「無人機系統交通管理（UTM）」，明年3月底開始，民眾或企業在活動前、後，均須於「遙控無人機管理資訊系統」登錄，以利掌握行蹤外，民航局每年會參加兩次亞太區的國際民航會議，估未來2～3年內，對於無人機升空後「自動發射訊號」功能，將有國際共通標準，或許採4Ｇ、5Ｇ或其他射頻技術，屆時將與NCC合作導入。

(工商 )