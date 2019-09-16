郭台強：哥哥郭台銘不選了！ 23:142019/09/16 中時 譚淑珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 正崴董事長郭台強。（記者吳佳晉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 正崴集團董事長郭台強今天稍早與企業界聚會，與會者都關切他哥哥、也就是鴻海集團創辦人郭台銘的動向，據與會者透露，郭台強親口表示，他哥哥，「應該不選了！」 郭台銘參與國民黨總統初選時，郭台強一路相挺，穿梭工商團體體間為郭台銘拉票、安排餐會讓他哥哥闡述理念，因此，郭台強昨日表示，郭台銘不選了，與會企業認為，可信度很高。 (中時 ) #郭台銘 #郭台強 #2020大選 #初選 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 對郭台銘不能手軟 04:102019/09/12 時論廣場 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 郭台銘副手若是…他嗆韓國瑜玩完 17:392019/09/12 政治 蔡沁瑜：韓國瑜造勢前 馬英九哽咽挽留郭台銘 18:172019/09/12 政治 郭台銘正式退黨！蔡沁瑜赴國民黨退回榮譽黨員證書 18:222019/09/12 政治 衰躺槍！藍酸郭董政壇乃哥 徐乃麟3天前才說... 00:122019/09/13 政治 宣布參選就失去魔力？郭台銘恐成灰姑娘 18:542019/09/14 政治 郭台銘副手選誰？ 蔡沁瑜回3個字 21:192019/09/15 政治 郭台銘勝算幾何 04:102019/09/16 論壇廣場 登記參選前夕出招？ 張忠謀夫人密訪郭台銘住處 14:352019/09/16 財經 政治熱門新聞 郭台銘重大聲明：決定不參與2020連署競選總統 - 政治 郭台強：哥哥郭台銘不選了！ - 政治 郭董不選了 柯粉看傻眼「阿北被陰了！」 - 政治 喜樂島聯盟將推呂秀蓮參選2020總統 - 政治 - 工商 郭台銘不選了 韓競辦：郭董與韓市長目標一致 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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