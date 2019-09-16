正崴集團董事長郭台強今天稍早與企業界聚會，與會者都關切他哥哥、也就是鴻海集團創辦人郭台銘的動向，據與會者透露，郭台強親口表示，他哥哥，「應該不選了！」

郭台銘參與國民黨總統初選時，郭台強一路相挺，穿梭工商團體體間為郭台銘拉票、安排餐會讓他哥哥闡述理念，因此，郭台強昨日表示，郭台銘不選了，與會企業認為，可信度很高。

(中時 )