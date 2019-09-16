英國首相強生今天與歐洲聯盟領袖會談，未能就英國脫歐問題獲致突破，歐盟表示，英方沒有提出英國脫歐協議的任何可行替代方案。

歐盟官員說，強生（Boris Johnson）與歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）這次會談，並未就脫歐協議中有關北愛爾蘭邊界問題的建議提出任何替代方案。強生拒絕接受協議中這項名為愛爾蘭邊境保障措施的機制。

強生誓言要在10月31日如期帶領英國脫歐，但是國會通過法案規定他若未先與歐盟達成協議不能脫歐。

唐寧街首相府表示，強生這次訪問盧森堡，是要致力在10月17日的歐盟峰會前談妥英國如何有秩序脫歐。

首相府堅稱，這是場「具建設性的會議」，雙方同意加緊會談腳步，談判人員將每天會談。

強生的發言人稍早表示，如果能與歐盟達成脫歐協議，英國沒有尋求延長脫歐後過渡期的打算。他又說，下個月舉行的歐盟高峰會將是英國達成新脫歐協議的最後機會。

英國先前與歐盟達成但隨後遭國會否決的脫歐協議中規定，脫歐後的過渡期持續到2020年12月，以確保英國有秩序地離開歐盟。

強生發言人說：「如果我們能夠達成協議，（我們）沒有延長脫歐執行期至2020年12月之後的打算。」

英國希望與歐盟達成新協議，但10月歐洲各國領導人舉行的峰會將提供英國達成新脫歐協議的最後機會。

強生發言人說：「首相曾說我們會在10月31日離開歐盟。歐洲理事會（European Council）在脫歐大限前的最後一場會議將於10月17日和18日舉行…這是預期英國能達成脫歐協議的最後機會。」

(中央社)