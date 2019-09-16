蔡英文總統自2016上任以來，至今已失去6個邦交國，一個任期未滿已平了陳水扁兩個任期的紀錄。未來姑不論短期內是否還會有其他邦交國跟進，至少目前蔡英文持續採取與大陸對抗的政策，就看不出情況有好轉的可能。不過，由於2020大選將近，不僅不能指望在蔡英文採取非對抗性的兩岸政策，可能還要留意蔡政府可能再次反向操作民間的反中情緒，以類似今年初應對習近平談話的「撿到槍」經驗來推高其民間支持度。

今年初大陸國家主席習近平的「一國兩制台灣方案」談話，讓蔡英文有機會把「一國兩制」、「九二共識」綑綁在一起，並獲得青年族群的支持，讓她在「九合一選舉」後一路下滑的民調止跌回升。媒體很快反映出輿論的動態，並稱此為蔡英文意外地「撿到槍」。

而這次索羅門群島的斷交事件，蔡英文也選擇親上火線，強烈指責北京利誘索羅門，並稱台灣不會與大陸競爭「金錢外交」，而且「這幾年來中國透過斷台灣邦交國和各種加壓手段，打擊台灣民心士氣，迫使台灣接受一國兩制。」去年薩爾瓦多與台灣斷交時，蔡就曾稱這是北京一連串對台灣文攻武嚇的一環，而索羅門斷交，蔡也難脫此一應對的慣常邏輯思維。

若從北京回應蔡政府大陸政策的角度來看，索羅門斷交當然也不是單一事件。陸媒分析此事時指出，蔡政府屢屢以仇中、反中來操作選舉，讓北京不得不對蔡的不友善動作有所回應，包括暫停陸客來台自由行、暫停參加金馬獎等等。而近期蔡政府不斷炒作「紅媒滲透」、「中共代理人法」、聲援香港反修例遊行等，都讓北京認為必須對這些作為有所表態，並做出一定反制行動。

基於蔡英文上次在兩岸關係上「撿到槍」的經驗，北京也考慮到蔡英文可能會有類似的操作手法，因此索羅門與台灣斷交之後，在中共慶祝建政70周年時應該還會釋放出新的訊息。至於是以懷柔還是以更強硬的方式來應對，就看蔡英文接下來的兩岸政策採取何種態度了。

以蔡英文初步回應的情況觀察，在臨近選舉前操作一貫的「反中、仇中」策略很可能還是蔡政府在面對低迷民調的首選。但這種方式並非每次都有效，甚到有時更會適得其反，最近的例子就是2018年底的「九合一選舉」前蔡政府以薩爾瓦多斷交來操作選情，結果迎來一場大敗。這次2020總統大選選情更加複雜，對手也更強，若再以索國斷交議題操作兩岸對抗氣氛，恐怕難逃重蹈覆轍的命運。

(中時電子報)