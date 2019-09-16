2017年，最令全世界天文學家驚訝的消息是「首度發現來自太陽系外的星際物體」，它名為叫「噢姆拉姆啦」(Oumuamua)，在它短暫的接近太陽，然後高速遠離的這段時間，科學家們一直在摸索著這個物體是什麼，從彗星或小行星，甚至有人猜測它是外星太空船！Oumuamua已經離去了，但是另一個星際物體又來臨，科學家將要把握機會好好了解。

今日宇宙(Universe Today)報導，新物體被命名為C/2019 Q4鮑里索夫(Borisov)，以紀念它的發現者，克里米亞天文物理天文台的天文學家根納季·鮑里索夫(Gennady Borisov)，他於8月30日首次發現該物體。作為近地天體研究中心（CNEOS）的一部分，美國航太總署的偵察系統在仔細觀察後，發現它就有一個不尋常的軌道，與「噢姆拉姆啦」一樣，它的軌道呈雙曲線，不是太陽系物質。

幾天後，歐洲太空局(ESA)近地天體協調中心(NEOCC)的天文學家馬爾科‧米契里(Marco Micheli)在調用了多具大型望遠鏡的觀測圖像，以更好計算它的軌道路線，進而推斷它的來源。米契里說：「 我們正在努力觀察這一不尋常物體。 需要等待幾天，才能真正確定其起源。」

目前已知的是C/2019 Q4是一個相對較大，而且仍然活躍的彗星，本體直徑為幾公里。預計它將在12月初接近太陽，最接近太陽的距離大約3億公里，相當於地球與太陽之間距離的兩倍。

雙子星天文台所拍攝到的第一個C/2019 Q4鮑里索夫彗星，已看的到彗尾。(圖/雙子星天文台)

雙子座天文台(Gemini Observatory)成功拍攝到C/2019 Q4第一個圖像，發現晚上發現它有「噴氣」，也就是，它是一枚彗星，這一點與「噢姆拉姆啦」不同。

雙子座天文台是2座巨大的望遠鏡，一座安裝在夏威夷，另一座安裝在智利山區，兩座能夠從不同的地點觀測更完整的天體圖像。天文學家安德魯‧史蒂文斯(Andrew Stephens)說：「我們是在9月9日與9月10日拍攝它，這個物體的可觀測時間非常短，我們是在凌晨3點得到了最後的細節，並且在4點45分之前觀察它。」

目前，C / 2019 Q4已經相當接近太陽，因此在地球上的我們，能觀察的時間很短。所幸，天文學家對它的發現還算早，因此在接下來的幾個月裡，它的雙曲線飛行路徑，將帶來更有利的觀測條件。

正是這條道路導致天文學家得出結論，它可能是星際起源，後續觀測預計將揭示其更多的構成。

現在知道它是一枚彗星，而彗星是星系形成的剩餘物質，因此了解這顆彗星的組成，將使天文學家能夠從中學到很多東西。

(中時電子報)