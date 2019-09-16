國民黨文傳會主委程美華表示，對於郭台銘董事長宣佈不參選2020總統選舉，國民黨感受到郭董國際級企業家的高度與氣度。我們一直堅信郭董會在關鍵時刻做出一個最佳且有利中華民國的抉擇。懷著忐忑不定的心情終於落下，紛紛擾擾已經落幕，應該放下過去，向前看。國民黨同志必當團結一致，全力輔選總統與立委參選提名人，總統勝選，立委達到60席目標，重返執政，撥亂反正。

(中時 )