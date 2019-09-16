國民黨：忐忑不定的心情終於落下 23:402019/09/16 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對於郭董退選，國民黨深夜發表聲明說忐忑不定的心情終於落下。（黃福其／攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨文傳會主委程美華表示，對於郭台銘董事長宣佈不參選2020總統選舉，國民黨感受到郭董國際級企業家的高度與氣度。我們一直堅信郭董會在關鍵時刻做出一個最佳且有利中華民國的抉擇。懷著忐忑不定的心情終於落下，紛紛擾擾已經落幕，應該放下過去，向前看。國民黨同志必當團結一致，全力輔選總統與立委參選提名人，總統勝選，立委達到60席目標，重返執政，撥亂反正。 (中時 ) # 2020大選 #總統 #郭台銘 #退選 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 郭台銘退黨 阮昭雄： 既然這麼糟為何參加初選？ 13:092019/09/12 政治 郭退黨 陳其邁：奇怪！我的程度沒辦法理解 18:592019/09/12 政治 衰躺槍！藍酸郭董政壇乃哥 徐乃麟3天前才說... 00:122019/09/13 政治 「難道只是誓言太美」 國民黨貼郭初選承諾正面開槓 17:442019/09/13 政治 郭台銘宣布退黨 沈智慧：翻臉不認帳 19:462019/09/13 政治 初選說一套 敗選做一套！國民黨粉專開槓 諷郭誓言太美 04:102019/09/14 政治要聞 郭退黨引爆反作用力 藍軍發起「一人退黨、千人入黨」 12:132019/09/14 政治 宣布參選就失去魔力？郭台銘恐成灰姑娘 18:542019/09/14 政治 郭台銘副手選誰？ 蔡沁瑜回3個字 21:192019/09/15 政治 政治熱門新聞 郭台銘重大聲明：決定不參與2020連署競選總統 - 政治 郭台強：哥哥郭台銘不選了！ - 政治 郭董不選了 柯粉看傻眼「阿北被陰了！」 - 政治 喜樂島聯盟將推呂秀蓮參選2020總統 - 政治 - 工商 「滅韓計劃」？ 學者曝小英在下一盤大棋 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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