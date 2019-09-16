【20190916元之直播】郭看起來好像不選了

鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間11時突宣布不參與2020連署競選總統，而網友注意到近期觀察郭台銘動向的民代專家名嘴中，新北市議員葉元之推斷郭台銘似乎並不想參選2020年總統大選，而被網友譽為神預測！

鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間11時聲明，經過再三思考後，希望讓社會關注國家領導人選擇時，能夠回歸理性思考與政策討論，因此決定不參與2020連署競選總統。

新北市議員葉元之在16日稍早直播時，即預測郭台銘不會參選總統，相較於前立委沈富雄在TVBS《少康戰情室》斬釘截鐵認為郭台銘百分之百會參選總統，葉元之的分析顯得較為不同。

葉元之認為，郭台銘退出國民黨的起手勢非常扣分，例如攻擊國民黨中常委迂腐，而這些中常委有些曾經幫過郭台銘參與初選，因此郭董退黨聲明出來以後只會扣分。如果要選，不會用如此的退黨聲明！

另外，他分析，郭台銘似乎不想為吳敦義擔下國民黨的亂象，尤其明年大選之後的結果，不論如何，郭台銘都不想成為黨內的砲火！

(中時電子報)