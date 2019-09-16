郭台銘晚間拋出震撼彈，發表重大聲明表示「決定不參與2020連署競選總統」，對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室回應，始終相信郭董與韓市長有相同目標，未來仍會盡一切努力，爭取郭董的支持與協助。韓國瑜本人也正在親自撰寫回應稿，預計稍晚對外公布。

郭台銘16日深夜發表聲明，對期盼他出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」明確表態17日不會登記連署競選2020總統。

韓國瑜競選辦公室立刻發布聲明表示，始終相信郭台銘董事長與韓國瑜市長擁有相同的目標，皆希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好的發展。

韓競辦強調，仍會盡一切努力，爭取郭台銘董事長的支持與協助。韓國瑜市長也會透過各種管道，希望有機會當面向郭台銘董事長請益；競選團隊也會持續調整選戰策略，掌握自己的步調，為了2020年能夠翻轉台灣奮力一搏。

(中時 )