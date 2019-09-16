「果凍」郭台銘16日深夜驚天一呼，不角逐2020大位，蔡英文、柯文哲的發言人電話同時「靜音」找嘸郎，許多求問回應的媒體紛紛落空，揣測可能重大幕僚都在緊急商討，還沒有「結果」可對外說明。

在郭台銘聲明發表不選之後，蔡英文以及柯文哲辦公室的發言人電話突然都轉入語音信箱，使得許多媒體急得跳腳。

(中時電子報)