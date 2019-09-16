「郭董」不選了 蔡英文柯文哲發言人找嘸郎 23:572019/09/16 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「果凍」不選了，蔡、柯發言人都未接電話。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「果凍」郭台銘16日深夜驚天一呼，不角逐2020大位，蔡英文、柯文哲的發言人電話同時「靜音」找嘸郎，許多求問回應的媒體紛紛落空，揣測可能重大幕僚都在緊急商討，還沒有「結果」可對外說明。 在郭台銘聲明發表不選之後，蔡英文以及柯文哲辦公室的發言人電話突然都轉入語音信箱，使得許多媒體急得跳腳。 (中時電子報) #柯文哲 #蔡英文 #郭台銘 #發言人 #果凍 也許您會感興趣 推薦閱讀 對郭台銘不能手軟 04:102019/09/12 時論廣場 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 郭台銘副手若是…他嗆韓國瑜玩完 17:392019/09/12 政治 蔡沁瑜：韓國瑜造勢前 馬英九哽咽挽留郭台銘 18:172019/09/12 政治 郭台銘正式退黨！蔡沁瑜赴國民黨退回榮譽黨員證書 18:222019/09/12 政治 衰躺槍！藍酸郭董政壇乃哥 徐乃麟3天前才說... 00:122019/09/13 政治 幫郭台銘爭取連署 柯文哲：我幫他填一張就好 09:562019/09/13 政治 評選情 柯：國民黨一盤好棋下到亂 10:392019/09/14 政治 宣布參選就失去魔力？郭台銘恐成灰姑娘 18:542019/09/14 政治 郭台銘副手選誰？ 蔡沁瑜回3個字 21:192019/09/15 政治 政治熱門新聞 郭台銘重大聲明：決定不參與2020連署競選總統 - 政治 郭台強：哥哥郭台銘不選了！ - 政治 郭董不選了 柯粉看傻眼「阿北被陰了！」 - 政治 喜樂島聯盟將推呂秀蓮參選2020總統 - 政治 - 工商 「滅韓計劃」？ 學者曝小英在下一盤大棋 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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