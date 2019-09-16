鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，由幕僚將黨證退還台北市黨部中正區黨部，媒體報導沸沸揚揚。北市黨部今天（16日）收齊各區黨部資料，統計12日全市雖有郭台銘1人申請退黨，但同時有34人申請入黨或回復黨籍，形成「入黨人數是退黨人數的34倍」。

郭董12日退黨，退還黨證、榮譽狀並遞交退黨申請書，因適逢中秋連假，北市黨部今天上班後，才收到中正區黨部呈送的資料。不過統計 12個區黨部呈送的入退黨申請資料，共有34件入黨（含回復黨籍）、 1件退黨申請。

市黨部說，其實自郭柯王宣布結盟以來，北市黨部收到申請入黨、回復黨籍的申請案就明顯增加，而且不少是年輕、高學歷人士，顯示北市有不少人憂心國民黨分裂，恐影響明年下架民進黨，因此加入國民黨相對踴躍；12日當天郭要退黨的新聞沸沸揚揚，沒想到申請入黨的人更多，是退黨的34倍。

北市黨部表示，一般退黨不需送交中常會，但郭董的情形較特殊，將先送組發會，由組發會決定是否送中常會確認。至於郭董的退黨聲明是否必須依黨紀開鍘，將等17日確認郭董有無向中選會登記為總統選舉被連署人，再一併處理；由於黨紀案必須市黨部考紀會調查作成建議，送交中央考紀會討論後，再送中常會確認，最重可開除黨籍，6 年後才可申請入黨，因此即使郭董17日完成登記，市黨部須以最快速度進入黨紀程序，時程上也來不及送交本周三（18日）中常會處理。

(中時 )