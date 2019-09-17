運彩達人「大匯串」全命中太神

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

運彩「串關」是一種可以把賠率相乘獎金加成變大的一種投注方式，尤其加上選擇高賠率玩法時，如果中獎，獎金就會更加可觀，不久前就有1位運彩「串關」達人「大匯串」過8關抱回40萬獎金。

運彩「串關」是指消費者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要消費者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式。

運彩「串關」玩法。(台灣運彩提供)

今年7/4有位消費者在高雄苓雅區的投注站花3,000元買了1張跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中的串8關彩券，「大匯串」的結果全數命中，抱回40萬元獎金。他買1.「祕魯Vs. 智利 下半場客勝賠率」(足球/美洲盃/場中)、2.「土耳其女排Vs. 義大利女排 第一節大賠率」(排球/國家聯賽/賽前)、3. 「波蘭女排Vs. 巴西女排 第一節大賠率」(排球/國家聯賽/賽前)、4「西武獅Vs. 日本火腿鬥士 不讓分客勝賠率」(棒球/日職/賽前)、5. 「中日龍Vs. 讀賣巨人 不讓分主勝賠率」(棒球/日職/賽前)、6.「羅德海洋Vs. 歐力士猛牛 不讓分主勝賠率」(棒球/日職/賽前)、7.「樂天金鷹Vs. 軟體銀行鷹 不讓分主勝賠率」(棒球/日職/賽前)、8.「聖路易紅雀Vs. 西雅圖水手 不讓分客勝賠率」(棒球/美職/賽前)，結果全數命中，再從「串關」投注內容來看囊跨足球、排球、棒球(跨球種)、下半場不讓分、第一節大小、不讓分(跨玩法)、美洲盃、國家聯賽、日職、美職(跨聯盟)、賽前、場中(跨賽前與場中)，可以說是運彩「串關」達人中的達人。

消費者過8關投注內容及中獎情形。(台灣運彩提供)

運彩每年提供超過3萬場次的賽事投注，有棒、籃、足、網、羽、排、高爾夫、F1、Moto GP等運動種類，每個種類也提供不同聯盟賽事，有多種玩法，賽前可以投注，場中投注也行，如果同時看好好幾場賽事，就可以透過「串關」，把它們同時串一起投注，就可以把中獎獎金加乘變大，希望你就是下一個過關中大獎的運彩「串關」達人。

(中時電子報)