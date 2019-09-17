葉門叛軍青年運動14日以10架無人機成功突襲沙烏地阿拉伯境內2處重要石油設施。

14日沙烏地阿拉伯2處重要石油設施慘遭葉門叛軍以無人機突襲成功，造成沙國關閉近半石油設施、減產原油約5成，損失慘重，值得注意的是，沙烏地阿拉伯2019年軍事預算高達2,950億美元（約新台幣9.12兆元），竟不敵資源相當有限、僅花費1.5萬美元（約新台幣46萬元）添購無人機的葉門叛軍，令人玩味。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）此次的攻擊行動令許多軍事專家都跌破了眼鏡，紛紛對攻擊行動的精準度表示震驚，因為此次叛軍突襲的目標是全球最大的石油設施及一座沙國主要油田，遭到攻擊的沙國國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）占沙國原油出口70%，此次攻擊致該國近半設施關閉，減產50%，影響全球5%原油供應，對比今年在另一座油管線、油田的突襲，造成的損害相對輕微，此次攻擊行動可謂相當精準。

值得注意的是，《紐約時報》（New York Times）報導，沙烏地阿拉伯2018年國防支出高達676億美元，成為全球軍事支出第三名，2019年軍事預算高達2,950億美元，相較之下葉門叛軍的資源非常有限。

荷蘭和平組織PAX一位專門研究無人機的學者Wim Zwijnenburg表示，青年運動此次行動中使用的10架無人機，總花費不到1.5萬美元，可是攻擊行動卻相當有效率。美聯社引述英國非政府組織衝突軍備研究所（Conflict Armament Research）指出，叛軍的無人機成功飛進沙國部署的愛國者飛彈雷達陣列，卻未啟動攔截機制，順利將飛彈送進沙國境內。青年運動突襲成功，薩納戰略研究中心（Sana’a Center for Strategic Studies）軍事專家Farea Al-Muslimi說，「對沙國來說是一個無法正視的挑戰，不管是經費方面、軍事能力或是情報能力方面都是。」

印度媒體The Milli Gazette指出，沙國面臨的問題恐怕與美國的愛國者飛彈系統脫不了關係。今年3月，就有消息傳出美國的愛國者飛彈系統在沙國沒有發揮作用，美國軍事專家艾克塞（David Axe）撰文指出，3月25日，當沙國正試圖攔截瞄準利雅德的猛烈火箭攻擊時，愛國者飛彈至少5次錯失攔截機會，當中包括沒有啟動、甚至是攔截失敗。這對於大量倚賴愛國者飛彈系統抵禦大規模敵軍攻擊的美國盟友而言可不是好消息。

2015年8月，美國國務院批准54億美元軍售案，將600枚愛國者飛彈售給沙烏地阿拉伯。

另外根據美聯社引述聯合國調查人員的說法，青年運動近期使用的新型UAV-X無人機航程可能高達1,500公里，涵蓋沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國。

(中時電子報)