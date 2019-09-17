大陸央視新聞頻道《新聞周刊》最近針對大陸男籃在這次世界盃失利進行的評論，開頭就稱讚了易建聯勞苦功高，緊接著就將矛頭指向周琦和郭艾倫，認為兩人無法扛起重責大任。

這檔節目中提到大陸男籃花了100天備戰世界盃，安排打了17場熱身賽，這兩個數字是32支參賽球隊之冠，沒想到卻是得到這種令人失望的結果。

大陸在分組預賽第二戰不敵波蘭之役，央視評點，比賽結束前半分鐘還領先兩分，但卻因為球員的失誤而將勝利拱手讓人，周琦先進攻犯規，浪費了一次攻擊基會，緊接著又發生罰球沒進，最後7秒大陸隊仍領先1分，周琦卻在邊線發球的時候被對手抄截，雙方被迫進入延長賽，大陸最終飲恨落敗。

這場比賽接連的失誤、罰球沒進、犯規把對手送上罰球線，周琦被罵到臭頭，總教練李楠的執教能力也被受質疑，坐在看台上的大陸籃協主席姚明也不禁搖頭嘆氣。

大陸隊在分組預賽最一役背水之戰敗給了委內瑞拉，錯過晉級16強機會，17-32排名賽先勝韓國，可惜慘遭奈及利亞毒手，無法直接取得東京奧運入場券。

央視認為，易建聯是大陸男籃黃金世代的見證者，2008年北京奧運與德國之戰，在姚明等老將體力透支的情況下，當年19歲的他投進關鍵分，帶領大陸隊昂首晉級8強。過了11年，如今只剩下易建聯還在苦撐著，他的身旁已沒有NBA等級隊友力挺，無論是周琦，或是郭艾倫、王哲林等人都不具備與世界強權掰手腕的實力，倒數第一的罰球命中率，倒數第四的三分球命中率，這都讓基本功薄弱的大陸隊與世界強隊漸行漸遠。

大陸男籃兵敗世界盃，承受壓力最大的恐怕不是周琦和李楠，而是大陸籃協主席姚明，央視主持人呼籲大陸球迷應該給姚明更多改革的時間與空間。

(中時電子報)