49歲的台灣知名配音員蔣篤慧16日傳出病逝消息，她曾為《蠟筆小新》主角野原新之助、《火影忍者》漩渦鳴人等動畫主角的配音。台北市配音工會證實蔣篤慧罹患子宮頸癌第4期，併發多重器官衰竭，因而離世。有醫師聽聞消息，遺憾表示子宮頸癌進展至第四期並因此死亡，是「很冤枉」的一件事，應該在初期出現出血異常狀況時，盡快醫檢查。

臺北醫學大學附設醫院婦產部部長劉偉民表示，子宮頸癌是「進展遲鈍」的癌症，癌症的分期可分為零至四期，台灣目前已經普及透過子宮頸抹片檢查診斷出零期癌，由於盡早發現的此時還只是癌前病變的階段，只要動個五分鐘的門診小手術即可，復發率不到1%。他指出，子宮頸癌發展至第一期時，尚可做完子宮切除術，五年存活率也還有90%。但是如果到了第三期時，存活率只剩一半；到了第四期時，僅剩10%存活率。

劉偉民根據門診經驗表示，比較少遇到第一次就診便已被診斷出子宮頸癌第四期的病患，會如此可能是病患長期忽視了自己的身體狀況。劉偉民表示，子宮頸癌會出現「不正常出血」症狀，例如性交後出血或是停經後出血等，而且「不是一次出血很大，都是慢慢的、時間拖很久的長期性出血，例如出血時間長達兩、三禮拜」。

(中時電子報)