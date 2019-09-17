鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜發出聲明，宣布「決定不參與2020連署競選總統」，而16日傍晚，獨派的喜樂島聯盟則表示，明(17日)將召開記者會宣布總統提名人，預計將提名前副總統呂秀蓮參選。政壇一夕之間風雲變色。對於郭不選。國民黨總統提名人韓國瑜的支持者，多數認為，呂秀蓮也是從基層爬上來。呼籲支持韓的人「票投韓國瑜、支持呂秀蓮」。

郭台銘16晚間發出重大聲明稱，「人生充滿著各種大大小小的決定。有些決定很容易，有些決定很困難。我一直在思考：什麼是真正的承擔？一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？」我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，「我決定不參與2020連署競選總統」。

而就在郭發出聲明前，呂秀蓮證實，「她數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天(17日)上午10點30分，召開參選記者會，並在會後向中選員會登記「申請為獨立總統參選人」。

對於郭不選，呂選，有韓粉就在臉書社團「韓國瑜鐵粉後援會」表態，「現呂秀蓮出來選，郭不選，換小英抱著頭燒了」，其他韓粉認為「發動幫呂副總統連署，只要苦民所苦都是好總統」、「聰明，何必被柯P利用？『支持呂秀蓮、票投韓國瑜』」。

網友在臉書社團留言。(圖/截自韓國瑜支持者 臉書社團)

(中時電子報)