上圖:周四開始，要特別留意台灣東方的低壓發展，很有可能對週末的天氣造成影響。（圖/摘自台灣颱風論壇｜天氣特急 FB）下圖：周四(19日)之後的天氣就要看95W發展以及移動的狀況而定。（圖/摘自天氣職人-吳聖宇 FB）

台灣東方的低壓仍然處在一個大低壓帶（季風環流圈），所以還在整合階段，不過是有可能成為颱風、熱帶低壓、普通低壓、甚至原地減弱消失等情況。氣象臉書粉專指出，周四（19日）開始，就要特別留意其發展，因「以目前資料研判」，很有可能對周末的天氣造成影響。

氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「全台秋意濃，熱帶系統仍在打轉整合」，西北太平洋的大低壓帶活躍數日，雖然有點拖戲...但也即將一分為二，「東邊的低壓（包含琵琶）往東北移動，通過日本以南，西邊的低壓緩慢往西移動，靠近台灣」。

這幾天台灣正好位於大低壓帶的西北側，吹著東北風，使得迎風面的北部容易下雨，所以會些微秋天的感覺，沒那麼炎熱。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周四(19日)開始，就要特別留意台灣東方的低壓發展，很有可能對周末的天氣造成影響，但仍須再觀察「大低壓帶中，小低壓們相互競逐、角力」。

「天氣職人」吳聖宇表示，在中秋節期間陸續向北拋出98W以及琵琶颱風之後，環流幾何中心處的95W逐漸順著大陸上的副熱帶高壓邊緣開始向西南調整，「預估琵琶颱風消失後，將會順利接收環流圈南側的西南季風強風軸，並且逐漸開始發展增強，同時會往台灣東南方海面到巴士海峽一帶靠近」，未來要多留意它的發展以及移動情況。

周二、周三（17-18日）95W逐漸接近台灣東南方海面至巴士海峽，吳聖宇也指出，周四(19日)這一天就要注意95W發展以及移動的狀況，雖然變數仍大，有待觀察，但有可能會影響到周末的天氣。

(中時電子報)