鴻海創辦人郭台銘宣佈不參與總統候選人聯署登記，台灣前立委邱毅立即在微博上表示，郭台銘是看了他16日晚間在大陸中央電視台的分析之後，快速做了不參選的決定。大陸網民在邱毅微博回應稱：「邱教授能敵十萬兵」，「郭台銘還看央視？」

邱毅在《新浪微博》上貼文說，「郭台銘宣佈不選2020了，據我第一手資訊，他看了我今晚央視的分析後，快速做了決策，制定停損點，不選了！」

他還表示，「前幾天，很多人問我為什麼不談『郭台銘退出國民黨』，我現在可以説答案了，因為我知道郭台銘正在考慮是否『退選』，不該在關鍵時刻再刺激他、激怒他！」

邱毅說，「現在看起來，前幾天國民黨的反應不夠冷靜，韓粉更是衝動壞事，差點誤了大局！現在煩惱的問題扔回給柯文哲這隻老狐狸了，明天看他的智慧考驗了！」

大陸網民對郭不參選也頗為訝異，許多人在邱毅的微博貼文回應稱：「邱教授分析的很精闢，郭董不想背負歷史的駡名。我是希望柯P能站出來挑戰2020大位」、「邱教授能敵十萬兵」、「要點臉行嗎，老邱同志」、「郭台銘還看央視？」、「因為看了你的節目分析後不選的？這金貼得，服！」「根據博文，邱教授在一定程度上，改變了台灣選情的走向。郭台銘及時止損，真是個人物！」

(中時電子報)