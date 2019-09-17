據《香港01》新聞網報導，美國商會執行長多諾霍16日援引與美國貿易代表萊海澤的談話透露稱，美國和大陸的副貿易談判代表預計將於周五（20日）會面，將討論美陸達成臨時協議的可能性。萊海澤稱，陸方在購買美國農產品和其他問題上出現了一些動向。

據路透報導，美國商會（Chamber of Commerce）執行長多諾霍（Tom Donohue）16日援引與美國貿易代表萊海澤的談話透露稱，美國和大陸的副貿易談判代表預計將於20日會面，高級談判代表可能會在一周半後會面。

多諾霍稱，萊海澤告訴了他美陸副貿易代表將於20日會面的消息，此次會談將討論美陸達成臨時協議的可能性。多諾霍在記者會上表示，萊海澤「確實表明，（陸方）在購買（美國）農產品和其他問題上出現了一些動向。」

多諾霍說，雖然他對會談感到樂觀，但他是一個乏味的現實主義者，談判並不是一個簡單的問題。

多諾霍說，萊海澤並未表示會談可能會達成一個範圍有限的臨時協議，萊海澤仍在推動達成「真正的協議」，以解決美國貿易代表署（USTR）2年前提出的保護智慧財產權與技術轉讓等問題。

美國總統川普12日對記者表示，他將考慮與大陸達成一項臨時貿易協議，顧問們已就此進行討論，不過他還是希望達成更大的協議。該提議將是一項臨時協議，將凍結美陸貿易爭端，但並不是為一場給全球經濟蒙上陰影的美陸貿易戰帶來最終解決方案。

美媒指出，這項計劃反映了白宮內部對最近對華商品關稅上調，及美陸貿易戰對美國進入選舉年的經濟帶來負面影響的擔憂。

(中時電子報)