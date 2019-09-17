【20190916元之直播】郭看起來好像不選了

郭臺銘16日深夜突發聲明表示，「我決定不參與2020連署競選總統」後，2020總統大選目前只有2組人馬，即國民黨韓國瑜對決民進黨蔡英文。

在藍綠對決的情況下，日前各家民調均顯示蔡英文暫時領先，不過新北市議員葉元之獨排眾議，認為有利於國民黨韓國瑜。

葉元之指出，韓國瑜蔡英文一對一比「三腳督」有利。他分析，在「三腳督」之下，最後會操作「棄保」，「棄郭保韓」或是「棄韓保郭」，此時，郭臺銘以及蔡英文都會攻擊韓國瑜，國民黨不但要安內、還要攘外，兩邊作戰不利國民黨。

另外，假設郭臺銘被操作棄保，葉元之指出，國民黨與民進黨不同，民進黨最後會整合，國民黨會分裂。此時，綠營的支持者會回到蔡英文，藍營支持者且是郭粉的，不會回到國民黨，而會投郭臺銘。因此，郭臺銘只會拉到韓國瑜的票，絕對會傷到韓國瑜。

葉元之強調，郭臺銘不選，國民黨會團結，民調會往上走，絕對有利於韓國瑜！戰略就是讓韓國瑜讓更多人喜歡，以及讓大家知道蔡英文嘴臉。

葉元之也認為，韓國瑜要走出同溫層，要打動年輕人，找出年輕人，讓年輕人有願景，讓年輕人覺得不孤單！

(中時電子報)