20190916中天新聞 藍大團結！ 韓親致電敲行程 韓朱會拚好默契

郭台銘昨晚11點拋出震撼彈，發表重大聲明表示「決定不參與2020連署競選總統」，消息一出立刻吸引大批網友前往政論節目影片下方朝聖，因為資深政治名嘴沈富雄稍早前才在節目中斬釘截鐵地說：「百分之一百（參選）！」

主持人趙少康昨晚在節目中提問：「你覺得郭台銘明天會不會去連署登記？」只見沈富雄用著堅定語氣回應：「百分之一百！我的看法跟你完全不一樣，我覺得從7月15號這個它初選落選以後，他沒有一天放棄要選，每一天都要選！」

接著趙少康又問：「會不會到最後改變了？」沈富雄斬釘截鐵地說：「我覺得不會。」更指外傳郭台銘參選的3套劇本「連像個劇本的樣子都沒有」。

而在郭台銘棄選消息傳出後，這段影片也立刻吸引大批網友朝聖，留言一則比一則爆笑，「叫沈富雄退出評論圈吧！比我猜的還不準……什麼100%一定選」、「郭台銘不選了，沈醫生是不是傻眼了？哈哈哈哈哈哈」、「郭台銘宣佈不選了！沈大老，驚不驚喜、意不意外」、「恭喜刷新最速被打臉記錄」。

(中時電子報)