【村長直播】09/17談郭台銘今晚正式宣佈退選2020

郭台銘聲明中指出「不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。」

網友質疑，不連署是用親民黨名義參選？對此，「村長」詹江村指出，郭台銘還有一段寫到，「我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：對不起，我讓你們失望了！」

「村長」詹江村強調，有一些人想要郭台銘出來選，但是郭台銘聲明說「對不起，我讓你們失望了！」「這陣子以來，無論是對我的抨擊，或是對我的肯定，我也都會或反省、或珍惜的，將這些化為我人生路上更豐富的養分。」

「村長」詹江村認為，郭台銘並無伏筆！

另外，郭台銘聲明中最後寫，「我依然是永遠的中華民國派。當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」「村長」詹江村分析，目前誰代表中華民國？就是韓國瑜！也就是，當韓國瑜需要郭台銘，郭台銘永遠都在！

「村長」詹江村直斷，郭台銘不會加入親民黨！「村長」詹江村也在直播中向郭台銘磕三個「響頭」，感謝郭台銘團結中華民國！

(中時電子報)