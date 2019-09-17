唸歌、歌仔戲、客家戲、布袋戲、北管戲，藉由傳承，讓台灣傳統藝術延續、發揚光大！國立傳統藝術中心16日於台灣戲曲中心大表演廳舉辦「108年度開枝散葉計畫&接班人計畫」階段成果記者會，透過紀錄片、工藝創作展示、駐團演訓習藝生與人間國寶及其接班人接力表演等，展現國立傳統藝術中心深入民間的各項計畫工作成果。

文化部長鄭麗君表示，傳統藝術是台灣文化的根，打造讓傳統藝術能夠不斷創作、展示、演出的環境，才是最好的傳承方式。因此，從106年起開始整合文資局、傳藝中心、工藝中心的業務，並優先支持文資局擴大指定國家級無形文化資產登錄的工作，將人間國寶的傳習做得更紮實，從今(108)年開始，文資局在無形文化資產保存及傳承等相關預算成長為去年的三倍，也提高支付傳習藝生學習津貼為每月1萬5千元，另針對過去曾參與傳習計畫的結業藝生，辦理三年一期「進階傳習計畫」，提高學習津貼為每月3萬元，讓藝生能專注於精進傳習。

鄭麗君也宣布，111年高雄傳藝園區將完工，傳藝中心三個園區將成為創作、演出及人才培育的重要基地，並且結合前瞻基礎建設讓各地方中小型場館亦能有機會支持傳統藝術的演出；另外，與教育部合作文化體驗教育，從小培育欣賞傳統藝術的習慣。期望藉由系統性的政策，支持傳藝的傳習及再生，讓傳藝重新成為最深厚的文化土壤，支持台灣文化發展，使傳統藝術、工藝得以一棒接一棒、薪傳不息，並讓新生代帶領台灣繼續往前走。

記者會中除了以紀錄片展現7項子計畫的工作成果外，另安排傳統工藝國寶藝師施鎮洋、施至輝及各類駐園結業藝生於大表演廳前廳進行作品展示及解說，鄭部長除了向國寶藝師一一問候之外，也讚許藝生們在傳統藝術上的精進努力，期許大家持續創作。表演部分則由國寶藝師楊秀卿、廖瓊枝、陳錫煌、莊進才與張日貴帶領各自的結業藝生，透過結合新編「台灣唸歌」與各劇種具代表性的演出片段，介紹今年度各類傳統藝術接班人，呈現該計畫的薪傳成果；最後壓軸演出則是特邀新銳編導劉建幗與一心戲劇團團長孫榮輝，匯集108年度駐團演訓計畫其中8個團隊28名習藝生的精華演出，包含歌仔戲、客家戲、布袋戲、北管戲等劇種的新苗，展現戲曲的熱血青春。

由文化部主導，國立傳統藝術中心執行的「台灣傳統劇團開枝散葉」、「傳統戲曲接班人扶植」兩大計畫，內容包含「輔導民間劇團看家戲製作專案補助計畫」、「輔導傳統戲曲團隊新作發表計畫」、「重塑民間劇場節目徵集計畫」、「戲曲夢工場節目徵集補助計畫」、「接班人傳習演出計畫」、「接班人傳統工藝示範與推廣計畫」、「傳統戲曲人才駐團演訓計畫」等7項子計畫，各項計畫範圍涵蓋歌仔戲、布袋戲、北管戲、客家戲、京劇、說唱、滿州民謠等表演藝術以及漆藝、錫工藝、傳統木雕、粧佛、竹編等工藝，共觸及59個民間團隊，培育88名從業人員、累積2,410訓練場次、2,278演出場次、觀眾數約達26萬人次。這7項計畫針對老、中、青不同年齡層之藝人及相關從業人員量身訂製展演與培育計畫，協助傳統藝術延續與拓展。

(中時電子報)