◎中國時報

● 鴻海集團創辦人郭台銘昨深夜拋出震撼彈，宣布不參選2020總統！郭台銘說，他不是受任何人的勸說或影響，而是希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策討論。郭台銘宣布不選，台灣民眾黨主席柯文哲代表第三勢力若仍想競逐國會席次，勢必得在今天內做出是否親自參選的決定。

● 索羅門群島昨（16）日召開內閣會議決定與大陸建交。外交部長吳釗燮隨即宣布與索國斷交，並炮轟中國收買索國政治人物，這是蔡英文總統任內第6個與我斷交國家。蔡英文隨後也向對岸嗆聲，強調台灣不會和中國競逐金錢外交，中國影響台灣政治和選舉的企圖不會得逞。

● 獨派人士為主的喜樂島聯盟今天將召開記者會宣布總統提名人，前副總統呂秀蓮昨晚證實，她數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，今天將向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

● 林縣海線立委選舉綠「陣前換將」，因民進黨「追求最大勝選機率」，決定捨初選勝出的前麥寮鄉長許忠富，改徵召現任立委蘇治芬上陣，預計明天中執會通過。蔡英文總統和黨主席卓榮泰全力勸進蘇治芬重披戰袍，不過，許忠富16日已表示「尊重中央黨部，以大局為重」，蘇治芬也發表聲明「以黨為重，如獲徵召，必將會全力以赴」。

◎旺報

● 台灣在南太平洋最大友邦索羅門群島與我斷交，索國靠向大陸的背後，是過去10年來，南太平洋正逐漸成為東西勢力交會點，引發大陸和澳洲的外交攻防拉鋸。中共積極布局南太，有助把手伸向第二島鏈，又鞏固南海，提升對美軍反介入，這是積極意義的攫取戰略價值。

● 索羅門群島與我斷交，將與陸建交，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅16日受訪表示，大陸能帶給索羅門的好處，許多台灣無法給予，像是島國最關心的氣候變化問題、基礎建設、一帶一路、人民幣國際化等。他特別指出，許多大陸的外企在索羅門註冊，若建交對雙方都能帶來金融利益，他更稱索國「台灣的錢照樣拿，該斷交還是得斷交」。

● 陸方將從20日起恢復20城受理赴金馬澎個人旅遊簽注申請。金門當地觀光業者普遍反應「太好了！」盼望兩岸關係再搞好一點，讓大家可以平安、順利過日子。連江縣長劉增應強調「樂觀其成！」由於馬祖地理位置特殊，可作為台灣、大陸兩岸的樞紐。

● 大陸於8月1日起暫停47個城市居民赴台自由行政策，連帶衝擊金門、澎湖及連江等離島觀光產業。16日傳出陸客小三通自由行將從本月20日起恢復海西20城受理赴金馬澎個人旅遊簽注申請，消息也隨後被確認。旅遊業者認為對金馬澎旅遊有很大幫助，但陸客來台自由行依然沒有鬆綁跡象，台灣本島旅遊業者到明年大選前「會很辛苦」。

◎工商時報

● 沙烏地阿拉伯產油設施遭葉門叛軍攻擊，中東情勢趨於緊張，導致16日國際油價暴漲，布蘭特原油期貨更創下史上最大盤中漲幅，一度漲破7字頭！即使美國總統川普已授權釋出戰略儲備原油，但沙國產能估計還要數周才能恢復，油市供給面臨極大壓力。

●美國聯準會（Fed）降息在即，台股股匯市雙漲， 推升新台幣連八日升值，外資連八日買超，法人指出，台股挾著五大利多，可望在18日台指期結算搶攻萬一關卡。

●民眾快點找一找家裡有沒有「古早保單」，金管會主委顧立雄16日透露，壽險業歷年因為保戶失聯、「應付未付」的保險金總計約上百億元，過去已認列為獲利的部分，今年底全數要轉出為「準備金」，即要獲利回吐，影響今年壽險業獲利。但顧立雄也說：「壽險業今年獲利還OK！」即趁有賺錢，一次處理陳年舊債。

● 中國大陸全面鬆綁陸客小三通自由行。經中國大陸出入境管理部門公告，自20日起恢復受理金門、馬祖、澎湖小三通個人旅遊簽注申請。

(中時電子報)