漫威超級英雄迷照過來！相揪來路跑，有機會獲得黑寡婦、美國隊長、奇異博士專屬特定寶石！迪士尼旗下漫威影業歷經10年，自2008年《鋼鐵人》電影首次上映以來，屢創下佳績。於2020年4月台灣也有漫威主題路跑，北中南三個場次！同時搜集三個場次的完賽獎牌寶石，一舉完成6大寶石收集。

養生風當道，全民瘋路跑！慢跑除能增進肺活量、身心健康外，近些年來主題路跑也很盛行！繼香港、韓國、菲律賓、馬來西亞等地推出MARVEL RUN漫威主題路跑，2020年由台灣華特迪士尼主辦的MARVEL RUN TAIWAN也將在台灣盛大舉辦

【MARVEL RUN Taiwan】漫威主題路跑 北中南接力舉行。（主辦單位提供）

2020 MARVEL RUN TAIWAN 路跑活動將於2020年4月11日台中場、4月18日高雄場、4月25日台北場接力舉行，設有5公里親子組、10公里挑戰組、21公里競賽組可以報名，現場更有漫威超級英雄拍照區及cosplay活動，讓各個粉絲跑友發揮創意，打造別具紀念的漫威路跑派對。

凡報名台北、台中、高雄場次的參賽者，將可獲得2020 MARVEL RUN 限定商品。活動報名網站將於2019年9月20日上午十點正式開放報名，活動僅接受網路報名。

各場次還會有專屬的完賽獎牌及專屬寶石，而同時報名3個場次的參賽者，可獲得全球限定版薩諾斯手套獎盃，同時搜集三個場次的完賽獎牌寶石，一舉完成6大寶石收集。快來化身為漫威一員與其他角色並肩起跑，一齊享受競跑樂趣。

(中時電子報)