「那天我出門晨運，突然無法控制走路方向也停不住腳步，直接撞上路燈桿，倒在路邊灌木叢裡。」說起3年前路倒的那天早晨，74歲的楊威孫不忘感謝，「還好我不是倒在快車道上，我覺得老天爺對我真好。」

知名資深藝人侯麗芳在一旁笑盈盈看著楊威孫，他是侯麗芳結褵快要40年的夫婿。說起那年驚險的路倒意外，夫妻倆的氣氛輕鬆像在聊哪部電影的情節，但細聽楊威孫實際的身體狀況，讓人捏把冷汗。

●「不要碰我 」 路倒先冷靜Check 自問自答救命

楊威孫說，自己因為工作的關係，對醫學常識略有涉獵。當天他身體不受控路倒後，一旁的路人大嬸急忙上前，想要攙扶他坐起來。

楊威孫急喊了一聲：「不要碰我」，隨即開始集中精神自問自答，「我是誰？我叫什麼名字？」，接著看看自己手指、腳趾能不能照著意識動彈，每個關節可不可以活動，確認身體狀況都沒問題後，楊威孫才自己慢慢站起來走回家。

「這一點很重要，大家都要記得。」他說，不管自己路倒或是見到傷者，在救護人員到場前，都不要輕易移動，雖然這該是基本常識，但是面臨意外狀況時往往因為驚慌而忘了。楊威孫隨後到醫院檢查身體，從心血管科、骨科到神經內科都說沒問題，但是在神經外科這裡找到了關鍵，證實這一天的冷靜自我檢查，真的救了自己一命。

原來楊威孫長年有頸椎痠麻痛的症狀，多年來一直隱忍，但是頸椎骨剌嚴重壓迫神經，造成他突發失控導致路倒。「如果那天路倒被隨意搬動，我可能就因為哪條神經被切斷而癱瘓了。」

楊威孫聽從醫師朋友建議，用啞鈴幫助肌肉伸展拉筋，順利化解右手臂的劇痛。（圖片來源：楊威孫提供）

●術後神經束沾黏 痛到飆淚 一招功效比止痛藥神奇

楊威孫的頸椎在醫療團隊精密手術後，順利出院，但是回到家，姿勢改變後卻讓他右手臂痛到無法入睡，向來不喊痛的大男人不禁飆淚。醫院方面除了開出止痛藥也別無他法。一位醫師朋友抱著「死馬當活馬醫」的心情，建議楊威孫試試看重訓。

原來醫師朋友認為，楊的頸椎長期因骨刺而扭曲變形，開刀修復的部位剛好影響右手臂，手術後頸骨恢復了原有的長度，但是「神經束還是沾黏在肌肉上」造成疼痛，因此建議他不妨用啞鈴幫助鬆筋展肌。

「我就左手拿8磅啞鈴，右手怕痛，先拿了兩個1.5磅的啞鈴，慢慢舉上舉下，」楊威孫眉開眼笑地說，「沒多久，右手真的就不痛了。」

侯麗芳指著老公頭上因為脂肪瘤動刀的疤痕，感謝醫生細心將刀痕藏在髮際線裡。（圖片來源：陳德信攝）

●家族癌症病史一長串 6種腫瘤彷彿滿身佈滿地雷

看著夫婿一派輕鬆說起頸椎開刀的過程，侯麗芳坦言，老公雖然多次進出手術房，但頸椎動刀這關讓夫妻倆最擔心，就怕生龍活虎的老公可能癱瘓。

「以前我爸爸都叫我老公『萬能博士』，覺得他什麼事情都做得到，是家裡最大的支柱，有任何問題，交給他就好了。」只是侯麗芳沒有想到，她最仰賴的天，卻不時就冒出破洞。

楊威孫家族病史洋洋灑灑，從爺爺到父親、姑姑叔伯都有腫瘤與肺的問題，爸爸肺腺癌，媽媽肝癌，父母也都有心血管疾病。他自己長過皮膚疣、太陽穴脂肪瘤、肺腺癌、腦膜瘤、右腎上腺腫瘤、左腎血管瘤……，上天彷彿在他體內佈滿不定時炸彈。

「獲悉他得肺腺癌的時候，我沒有哭，但是我很難過。我公公72歲發現肺腺癌，但我老公才60出頭。這麼好的人，老天爺為什麼要讓他罹癌，」侯麗芳回憶自己的心情，轉為哽咽。這次手術切了一片右中肺。

2010年間，楊威孫也被檢出右腎上腺腫瘤及左腎血管瘤，原本也是追蹤，但2015年，楊威孫卻開始長皮疹，癢得不得了。他看遍皮膚科也擦了類固醇藥劑卻不見起色，折騰了一年半，再輾轉到風濕免疫科和血液腫瘤科就診。醫生才好不容易發現，持續追蹤的左腎血管瘤受腎細胞癌包覆，已經轉成為惡性腫瘤，免疫失調造成他全身皮疹。接下來當然難逃一刀，這回在腹部留下了不短的疤痕。

問侯麗芳，先生身體狀況這麼多，每個問題都不簡單，該怎麼面對？她瞪大眼睛認真說，「他都很樂觀，也很勇敢又積極去找原因。他迎戰，我就陪著迎戰。他都不怕，我怕甚麼？」

●與病魔和平相處 「認輸就垮了」

與病魔短兵相接的經驗實在太多，楊威孫自己整理條列就醫與診治過程，只是粗略紀錄就花了4頁。他腦袋裡還長了兩顆腦膜瘤，一顆長在腦幹下的腦膜瘤暫且不動，先割了可能會影響語言能力的另一顆。因為已經壓迫頭骨造成變形，醫生將他的頭蓋骨以人工鋼板復位，縫合時頭上扎了15個鋼環固定。

「我在常去運動的國父紀念館很有名，小孩子看到我的鋼釘頭，有的要摸有的要哭。」楊威孫戲謔大笑。

楊威孫腦膜瘤開刀的疤痕，釘了15道鋼環釘。（圖片來源：楊威孫提供，圖片已黑白處理）

侯麗芳也舉例，有一次楊威孫騎腳踏車不小心摔斷了腿，本來想要退出已經與朋友約好的夏威夷旅遊行程，但一來拗不過友人堅持，二來老公自己也覺得沒問題，一群人就推著輪椅登上夏威夷。到了游泳池畔，大家都下水了，只見楊威孫拿美工刀在腿上輕石膏切開兩個小洞，讓水可以流出，就噗通下水照玩。「只是我重力不平均，游得歪歪的。」楊威孫又噗哧笑了起來。

帶著石膏腿，楊威孫依然活力旺盛，不讓生活被病痛打擾。（圖片來源：楊威孫提供）

楊威孫說，他的爸爸年紀大了還去學魔術，肺腺癌手術出院後，即便到台大醫院化療，也跑到兒癌病房耍寶變魔術，還會到安養中心或老人院，表演給比他年輕的老人看。「所以我想，樂觀大概也是我的家族遺傳。」

「快樂的心情會幫我遠離病苦，」楊威孫不怨老天出的種種難題，反而感謝上蒼總讓他可以及早面對疾病，先下手處理對付，「病人只要認輸就垮了。」

專訪那天，他和侯麗芳兩人無縫接軌一搭一唱，默契十足，絕無冷場的說著各種手術療程，卻嗅不出一點點藥水味，反而像聽了一連串縱橫七海的冒險故事。「出院立馬趴趴走，放下心情出去玩吧，」楊威孫「啪」地瀟灑拍掌，接下來忙著轉身趴上健身器材，讓攝影拍照去了。

(中時電子報)