平常沒在碰甜食，糖尿病為何還是找上門？若你本身有高血糖，再加上「喜歡晚吃飯、晚睡覺、愈晚活動力愈高」這些「夜間傾向」，小心增加罹患糖尿病風險。

美國伊利諾大學芝加哥分校最新研究發現，在糖尿病前期時，習慣夜間活動的人，BMI指數較高，與睡眠不充足有關，該研究刊登於《內分泌學雜誌（Frontiers in Endocrinology）》中。

研究團隊針對2133名、平均64歲的糖尿病前期受試者，調查他們的生活習慣，包含偏好一天活躍的時段、睡眠時間、就寢時間是否規律等。結果發現，習慣晚上活動的人，BMI指數更高。

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此外，不到60歲的受試者中，若周間與周末的就寢時間不規律，例如一到周末就熬夜晚睡，BMI也會比較高。

這與過去研究不謀而合。《美國醫學會期刊（JAMA）》研究就曾指出，睡眠荷爾蒙褪黑激素分泌降低，罹患第二型糖尿病的風險可能提高，推估褪黑激素可能影響胰島素分泌，以及人體對胰島素的敏感度。

該校醫學院教授路塔可（Sirimon Reutrakul）指出，就寢與睡眠時間是可以修正的，幫助自己規律上床睡覺，睡眠盡量充足，有機會降低BMI，減少罹患糖尿病的風險。

(中時電子報)