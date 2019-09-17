胡采蘋臉書。（摘自胡采蘋臉書）

鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布不參與連署競選總統，讓財經女神胡采蘋慘輸100萬元，胡氣得大喊，「郭台銘請你滾！我的一百萬！！！」

胡采蘋昨於臉書發文表示，「怎麼辦我覺得好像要發大財了，剛剛我朋友好像秀逗了，一定要跟我賭新台幣一百萬元明天郭台銘不會出來選，而且強迫我寫在臉書上，還說明天他就會發大財。我問他憑什麼這麼說，郭怎麼可能不選，他就說他通靈的」，胡更開心表示，「活到這麼大第一次覺得有天上掉下來的一百萬接近我」！

沒想到，一夕之間豬羊變色，深夜11點整時，郭台銘竟突然宣布不參與2020總統大選連署，胡采蘋氣得在臉書開罵，「郭台銘請你滾！我的一百萬！」，不過後來又樂觀表示，「沒關係啦，100萬買一個柯文哲被丟包，也是求仁得仁，為國犧牲啦。」

而今日得知輸100萬新聞上媒體，胡采蘋在臉書表示，「喂！為什麼賭一百萬也可以上新聞啦」！更笑言，「一百萬的賭局自然只是玩笑（媽你不用擔心啦），我這個朋友從上週就不斷打電話給我，說郭一定不會選，即使柯媽媽月餅事件他也這麼說。我覺得非常離奇，但是他說他有很強烈的直覺，而且這場選戰下來，他一路上的直覺都是對的，離奇到我覺得我一定要把它寫出來才行」。

(中時電子報)