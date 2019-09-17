史上最資深的大聯盟球迷現身！上月度過112歲生日的克勞佛(CP Crawford)生平第一次來到球場，這位芝加哥白襪的忠誠老球迷出生於1907年(清光緒33年)，壯年時忙於工作，老來行動不便，超過1世紀之後，終於在善心人荷姆斯(Andrew Holmes)的幫助下了卻心願。

荷姆斯說：「當我跟他聊到白襪球場的事情，他顯得有點悲傷。」克勞佛始終很想來現場看球，他平日住在照護之家，沒辦法自由前往。克勞佛是現存世界第3老的男人，史上最長壽的男人是日本的木村次郎右衛門，2013年去世時為116歲。

克勞佛來到球場後露出微笑，眼中泛淚，這是他青年時錯過的、超過百年人生的小小心願。白襪球團特製一件球衣送給他，球衣背號就是112號。克勞佛開心地說：「小熊很棒，但我永遠是白襪的球迷，芝加哥是我的家。」

芝加哥白襪成軍於1901年，從未搬過家也沒改過名，克勞佛出生前一年(1906年)，白襪打敗小熊摘下世界大賽冠軍。接著小熊連摘兩冠，然後相隔108年才再拿一冠(2016年)。當時有位108歲的老奶奶球迷親眼見證小熊這一冠，克勞佛亦是極少數跨越小熊兩冠的人。現存最老的退役大聯盟球員碰巧也是白襪隊的，左外野手希姆(Val Heim)出生於1920年，將近99歲了。

(中時電子報)