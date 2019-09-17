台北市長柯文哲。（袁庭堯攝）

鴻海集團前董事長郭台銘昨(16)日深夜宣布不參加2020年總統連署登記，先前與郭達成參選默契的台北市長柯文哲將如何回應？會不會自己跳下來參選總統？今早近九點柯將接受媒體聯訪，會不會表態自己要選總統，備受關注。

柯文哲受訪表示，對於郭台銘不登記連署參選尊重、並表示理解；被問到是否會自己去領表，柯笑著回問記者要不要找一個副總統來跟他搭檔，柯表示這件事情太突然了，自己本來就打算擔任一個輔選的角色；不過柯文哲也對此表示，「早一點說，我還來得及準備」，隱隱有埋怨郭台銘突襲「棄選」之意。

事實上，柯昨天接受媒體訪問時，曾表示萬一郭台銘不選總統、自己要選「那怎麼來得及？」，透露出時間緊迫、自己參選明總統機率低。但如今郭真的宣布不選2020，外界也有傳言指郭棄選的關鍵主因是柯拒當副的副手。到底，柯下一步要怎麼走，郭柯王還要再合作嗎？大家都很想知道柯的看法。

(中時電子報)