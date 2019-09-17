謝金燕穿高衩裙露修長美腿。(圖／翻攝自臉書)

謝金燕被酸沒作品。(圖／翻攝自IG)

「姐姐」謝金燕日前出征紐約時裝周，罕見解放好身材，時尚穿搭每每引起熱議，近日她轉戰倫敦時裝周，又興奮分享戰袍，性感指數爆表，不過她卻被網友酸「姐姐拿點作品出來好嗎？」讓她也難得動怒，親上火線回應了。

謝金燕特別選穿台灣設計師的衣服，白色網狀衣搭配格子開衩長裙，上衣透視設計，讓她裡面黑色內衣一覽無遺，而裙子開超高衩，腳一抬修長美腿全看光，神密三角地帶更險些見客，格外引人遐想，而這次造型，有別以往霸氣酷帥，多了點女人味，讓她也感性說：「不知道怎麼了，來到倫敦以後被一群台灣的設計師所感動，姐退去了霸氣，留下的是好久不見的小燕子。」

粉絲見狀也大讚她「美到魂被勾走了」、「美出新高度」，不過有網友酸「姐姐拿點作品出來好嗎？」讓一向寵粉的她，罕見嚴肅起來，「請問，姐應該拿出哪一類的作品才對得起你？電影？唱片？哪一類的作品才叫作品？」她無奈每一天認真、投入、盡最大力氣做好自己，「都是在堆疊創造人生精彩的作品，希望每個人的人生也跟姐一樣精彩。」粉絲也安慰她別理酸民，自己過得精彩就好。

其實，謝金燕2017年經歷喪父後，休息一段時間才復出，之後陸續接廣告和商演，去年也有電影作品《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，並不是完全沒作品。

(中時電子報)