索羅門群島昨召開內閣會議決定與陸建交，外交部長吳釗燮隨即宣布與索國斷交，這是蔡英文總統任內第6個與我斷交國家。前民進黨立委林濁水在臉書寫下，蔡英文是有史以來第一福將，靠福氣克服一切災難，又一次得到証明，「希望她在福氣之外再多一點英明」。由於時機點在鴻海創辦人郭台銘宣布不選2020總統大選之後，這番話也引發關注。

索羅門群島與台灣斷交，林濁水昨在臉書發表多篇文章，他認為美日英及佔世界99%人口的國家都斷交了，台灣的主權都沒有被消滅，為什麼小的索國一斷交，台灣主權就要擔心被消滅？如果這樣嚴重，如果再斷一兩個怎麼辦？那恐怕不是太困難的事。為無關緊要的迷你國斷交政府這樣恐慌，民眾怎辦？林濁水再建議，迷你小國外交能維持就維持，但是把小國外交當天大地大的事，年年總統敲鑼打鼓「去拚外交」了，進行了「出口轉內銷」式的迷你國外交就等於建立了天大地大的豐功偉業，一斷交就說成天崩地裂的作法，難道很健康？難道不必調整？

林濁水稍早又再度發文表示，蔡英文是有史以來第一福將，靠福氣克服一切災難，又一次得到証明。希望她在福氣之外再多一點英明。

網友則不以為然表示「福氣嗎？從最近各民調看來，郭選不選跟小英會不會勝選，並沒有關係」、「蔡英文的福氣讓台灣人無法消受，是惡夢」、「英明？個屁」、「福將怎麽巔峰期輸給馬英九80萬票」。

(中時電子報)