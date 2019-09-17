美國的中東盟友沙烏地阿拉伯石油設施遇襲，華府指控是伊朗所為。與德黑蘭友好的俄羅斯總統普丁今天趁機吃利雅德豆腐說，準備好對沙烏地出售防空飛彈系統。

國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）兩處石油設施14日遭到無人機攻擊，衝擊全球6%石油供應，也使得已然緊張的美國和伊朗關係繼續升高。

儘管伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）民兵聲稱攻擊是他們所為，但華府指控伊朗才是幕後黑手，美國總統川普更暗示準備採取軍事行動。

土耳其、俄羅斯、伊朗今晚在安卡拉召開目的在透過政治途徑解決敘利亞衝突的第5場三方高峰會。

普丁在會後的聯合記者會中說：「我們準備好對沙烏地阿拉伯提供相應援助，此事足以讓沙烏地阿拉伯的政治領袖做出明智決定，猶如伊朗領袖採購S-300，以及艾爾多安總統採購最新的S-400『勝利』防空飛彈系統一樣。」

語畢，坐在一旁的土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）和伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）相視笑開懷。

普丁還說，俄羅斯武器將可保護沙烏地任何基礎設施。

去年5月美國退出伊朗核子協議，並對德黑蘭展開「最大施壓」策略，雙邊緊張持續升溫。羅哈尼在峰會開場致詞時衝著華府說，美國在敘利亞土地上「非法駐軍」，危及敘利亞「領土完整和主權」，並批評川普的撤軍承諾「結果為零」。

沙烏地為首聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）今天在利雅德告訴記者，沙烏地阿美石油公司石油設施所受攻擊用的是伊朗提供的武器。羅哈尼在三方峰會聯合記者會中說，阿美石油遇襲是葉門人民針對國家遭到侵略的回報方式。

他說：「葉門人民在行使他們的合法防衛權...此一攻擊是對葉門遭侵略多年的回報。」

羅哈尼15日抵達安卡拉時告訴記者，區域問題須由區域內的國家透過對話來解決。他批評美國提供武器，在葉門為沙烏地和阿拉伯聯合大公國撐腰。

(中央社)