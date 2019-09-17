台灣航空迷注意了，此生在台灣大概不會再有第二次機會。一架第二次世界大戰英國皇家空軍傳奇「噴火式」（Spitfire）戰機，及將在10月初飛抵台灣松山機場與小港機場，這也是世界航空與戰史上數一數二的經典戰機首次抵台，預計將引起航空軍事迷的朝聖大暴動。

據了解，這架戰機近日已經飛抵俄羅斯，原訂9月27、28日先後飛抵臺北松山機場及高雄小港機場，但過程中有所延誤，可能10月初才會抵台。目前該機團隊已經於臉書及官網公布環球行程後，不少全球軍事迷更是跟著她的飛行腳步趴趴走，可說是全球航空界的一大盛事。

本次執行環球飛行的戰機，為英國皇家空軍原編號MJ-271，於1943年交機，並曾執行過51次作戰任務。(翻攝silverspitfire官網)

如果您對噴火式戰機有點陌生，但是卻看過電影《敦克爾克大行動》，被喻為近代電影經典空戰畫面，英國皇家空軍飛行員駕駛的噴火式戰機，掩護被困在海灘的數十萬英軍部隊。

噴火式戰機的設計被視為航空史上最美的二戰戰機。(翻攝silverspitfire推特)

即使當年德國勇有空中優式，但面對噴火式戰機，德軍始終無法突破英國空軍的固守，也讓噴火式戰機獲得「英國救星」稱號，不但讓其名列世界戰機傳奇機種，更被公認為歐洲最優秀的活塞式戰機。

根據「silverspitfire」官網公佈，即將抵台的噴火式戰鬥機從8月5日自英國西薩賽克斯郡古德伍德機場起飛，將以4個月時間，拜訪全球87個地區與國家，預計12月8日返抵英國。

而執行這次環球飛行任務的的機種，是英國皇家空軍原編號MJ-271的噴火式戰機，於1943年交機，並曾執行過51次作戰任務。

官網指出，該戰機不僅是航太工程、設計巔峰，也是全球自由象徵；為紀念為追求自由、反壓迫的飛行員之犧牲，對於參與此次任務的飛行人員來說，可說是挑戰飛行界的聖母峰。為了此次企畫，噴火式戰機過去24個月實施繁瑣拆解及修復工程，每個部件都以人工細拋光至閃閃生輝，為戰機帶來光彩奪目的銀色機身，讓民眾目睹煥然一新的「銀色火焰」風采。

(中時電子報)