「余舍行旅」匠心獨具打造連續拱弧形狀建築外觀使陽光不易直射進屋內，有助於減少室內悶熱。（余舍行旅提供／台中馮惠宜傳真）

「余舍行旅」大膽將浴缸直接放在客房露天陽台，讓旅客在陽台的桂花樹下的檀香木桶泡澡。（馮惠宜攝）

「余舍行旅」是業主廖述盛老家，早期這裡是一片農田與綠地，因而他在起造時特別在客房露臺與飯店後院中，細心種植各式花草、樹木。（馮惠宜攝）

這也太大膽，台中新開幕旅店「余舍行旅」以擁有窗邊浴缸雙人房為特色，能邊泡澡邊遠眺大肚山美麗夜景，其中還有一間客房直接將浴桶設在戶外露天陽台，讓不少入住房客直呼「好害羞」。

位於台中西屯區環中路二段、新開幕「余舍行旅」，臨中彰快速道以及高速公路，設計師透過永久棟距大膽在中高樓層設置窗邊浴缸雙人房，浴缸房型各有特點，有適合大朋友帶小朋友一同泡澡的降板式泡湯浴缸，還有唯美的鵝蛋型貴妃浴缸能享受公主般的沐浴體驗，即使是客房的浴室空間，一樣能營造「拍大片」的感覺！

值得一提的是，其中還有一間客房就直把浴缸放在露天陽台，讓旅客在陽台的桂花樹下的檀香木桶泡澡，體會與大自然親近的感受。

取名「余舍行旅」，其實這是業主廖述盛老家，早期這裡是一片農田與綠地，他的童年是就是在充滿蟲鳴鳥叫與茂密的樹叢懷抱中度過，為了將過往的記憶與對土地的情感保存下來，廖述盛在起造時特別在客房露臺與飯店後院中，細心種植各式花草、樹木，能輕鬆地感受到與大自然親近的美好。

尤其匠心獨具打造連續拱弧形狀建築外觀使陽光不易直射進屋內，有助於減少室內悶熱，是少數擁有外觀建築設計專利的精品設計旅店。

余舍行旅

地址：台中市西屯區環中路二段1129號

電話：04-27061129

(中時 )